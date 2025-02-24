Коммуникация без слов: как зумеры выражают эмоции и симпатию через стикеры и эмодзи

Большинство зумеров (88%) используют стикеры и эмодзи вместо текстовых сообщений, а каждый третий (33%) не пишет сообщения, а просто следит за геолокацией своих друзей. К таким выводам пришли аналитики приложения Blink, предназначенного для шеринга локаций с друзьями. Специалисты исследовали, как представители поколения Z, подростки и молодые люди в возрасте от 12 до 26 лет, предпочитают общаться и выражать симпатию друг к другу (результаты есть в распоряжении Sostav).



Только 12% зумеров отправляют полноценные текстовые сообщения. Аналитики также отметили разницу в активности: те, кто пишет текстовые сообщения, в среднем отправляют 11 сообщений в день, а те, кто использует стикеры, могут отправлять до 146 за сутки. Пользователи, не участвующие в переписке, а следящие за местоположением друзей, проводят в приложении до двух часов в день. В среднем зумеры посещают профиль лучшего друга более четырех раз ежедневно.

С начала 2025 года самым популярным у пользователей Blink стал забавный стикер «какашка», который отправили свыше 500 млн раз. Второе место занял стикер с поцелуем — им воспользовались более 170 млн раз, а на третьем — баклажан, который отправили 140 млн раз.

Аналитики также изучили, как зумеры выражают симпатию друг к другу. Исследование основывалось на данных бота Blink, через который пользователи отправляли поздравления своим любимым и друзьям в День святого Валентина. Всего было отправлено 146 127 валентинок, из которых больше половины (55%) были анонимными. В этот день бот использовали 121 679 зумеров.

Кроме того, представители поколения Z более 3 млн раз проявили интерес к своим потенциальным возлюбленным, нажимая на иконку купидона в приложении. Они делились этой информацией с друзьями более 230 тыс. раз, что привело к росту созданных дружб в приложении на 21%.

Специалисты Blink установили, сколько друзей в среднем имеют представители поколения Z. Так, 35% пользователей Android имеют не более трех друзей, в то время как среди владельцев iOS эта цифра составляет 22,7%. 21% пользователей Android и 16% владельцев iOS имеют от четырех до семи друзей, а 18% обеих групп имеют от восьми до 15 друзей.

Владельцы iOS чаще имеют более широкий круг друзей: от 16 до 25 друзей у 9% пользователей Android и 13,7% владельцев iOS. Также владельцы iOS в два раза чаще имеют от 25 до 100 друзей, чем пользователи Android. Как говорится в исследовании, эти данные указывают на то, что зумеры ценят более узкий круг общения и придерживаются мнения, что настоящих друзей не может быть слишком много.