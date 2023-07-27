«Аура»: как эффективного взаимодействовать с умами и сердцами людей через рекламу

Коммуникационное агентство «Аура» в составе «Газпром-Медиа Холдинга» занимается коммуникационным продвижением активов Холдинга, компаний в структуре Газпром, а также внешних клиентов из самых разных сфер индустрии. Оставаясь по ту сторону ТВ-экранов и билбордов, «Аура» каждый день придумывает механизмы для эффективного взаимодействия с умами и сердцами миллионов людей по всей стране. В скором времени агентство отметит свое 18-летие. Специалисты «Ауры» рассказали Sostav, каких успехов удалось достичь за эти годы.

Как всё начиналось

Залог любого успеха — команда единомышленников, рассказывает Владимир Ступников, генеральный директор рекламного агентства «Аура». Изначально сотрудники агентства работали внутри частных компаний, промышленных структур, коммуникационных и медиаагентств, занимали там руководящие позиции. Поэтому команда пришла в коммуникационную отрасль, что называется «с полей». С самого начала работы обслуживали клиентов «под ключ» и старались выполнить все их пожелания, задавали себе наивысшую планку качества и не халтурили.

Владимир Ступников, генеральный директор рекламного агентства «Аура»: Важно всегда эмоционально включаться во все задачи клиентов. В результате нашей кропотливой работы нас начали рекомендовать дальше. С конца 2021 года «Аура» вышла на рынок внешних клиентов и достаточно успешно участвует в тендерах сторонних компаний, соревнуясь с агентствами из первой пятерки.

Медиа

Агентство занимаемся всем, что связано с классическими коммуникационными инструментами, поясняет Владимир Нерюев, руководитель Дирекции связей с общественностью и специальных проектов. Десятки лет эффективно сотрудничает с журналистами, первыми узнает редакционные планы и запросы из отрасли, делает качественные аналитические обзоры, результатами которых с большим интересом пользуются СМИ.

Владимир Нерюев, руководитель Дирекции связей с общественностью и специальных проектов: За последний год мы серьезно усилили команду, за плечами которой самые невероятные и масштабные коммуникационные проекты в любой точке мира. Наши сотрудники обеспечивали информационное сопровождение Чемпионата Мира по футболу 2018 года как на территории России, так и в зарубежных странах, продвигали туристический потенциал России в азиатском регионе (Южная Корея, Япония, Китай). Мы работали со СМИ Индии, Египта, Перу и Китая. А еще наша команда спасала Южно-Африканских носорогов и атлантических моржей, привлекая к ним внимание широкой общественности.

По словам Александра Комарова, руководителя Дирекции планирования и размещения рекламы, любые классические виды медиа — это про «Ауру». Команда агентства знает, как эффективно спланировать рекламные кампании на ТВ, ООН, радио и прессе. Владеет инсайтами о всех нестандартных размещениях по стране: фестивалях, ключевых деловых международных форумах и конференциях, анализирует и изучает все масштабные спортивные события страны, чтобы клиенты были в самой гуще активностей.

Александр Комаров, руководитель Дирекции планирования и размещения рекламы: Это мы скупаем самые большие медиафасады по стране, брендируем поезда дальнего следования и вагоны метро, размещаем «умную» рекламу на медианосителях, которая подстраивается под предпочтения потребителя в зависимости от пола, возраста и его интересов. Это о нас и нашей работе говорят на ведущих медиаконференциях страны, потому что «Аура» ежемесячно размещает в пиковые сезоны для всех своих клиентов одновременно более 35 тыс. поверхностей в наружной рекламе.

Диджитал

За все, что хоть как-то может быть связано с коммуникациями в интернете, отвечает команда Михаила Ферапонтова, руководителя Дирекции цифровых коммуникаций. Агентство реализовало сотни проектов во всех возможных направлениях диджитал-индустрии, рассказывает эксперт: классические медийные, брэндформанс и перформанс кампании, продвижение мобильных приложений, социальные сети в любых проявлениях и качествах, блоггеры, работа с репутацией, интернет-аналитика. Хотя это направление в структуре «Ауры» работает и развивается всего пару лет.

Михаил Ферапонтов, руководитель Дирекции цифровых коммуникаций: Мы прекрасно знаем, как получить минимальную стоимость уника, подписки или установки/скачивания при сохранении качества контакта и потребителя. Как выстраивать продуктивные воронки и экосистемы, основанные на сквозной аналитике. Как добиваться измеримого результата при работе с блогерами. Наш принцип — создавать не эффектные, а эффективные проекты, базирующиеся на аналитике и нацеленные на решение бизнес-задач наших клиентов. Мы очень любим все инновационное, креативное и технологичное. Поэтому всегда в тренде, следим за рынком и применяем на практике. Как результат — кратный рост проектов и биллинга, доверие наших клиентов и награды от ведущих отраслевых премий.

Мало кто знает, но «Аура» последние несколько лет выступает оператором коммуникационных проектов «Газпром», реализуемых в Санкт-Петербурге, рассказывает Елена Кузнецова, руководитель Дирекции по взаимодействию с ключевыми клиентами. Агентство вовлечено в самые крупные социальные, культурные, образовательные, научные и спортивные проекты северной столицы.