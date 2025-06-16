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18+
16.06.2025 в 17:30

Как доводить дела до конца: россияне рассказали, что помогает им сохранять мотивацию

Для 58% россиян лучший стимул — забота о будущем

Образовательная платформа «Нетология» совместно с медиахолдингом Rambler&Co провела исследование, чтобы выяснить, что движет россиянами в обучении, работе и повседневной жизни. Опрос, в котором приняли участие свыше 120 тыс. интернет-пользователей, показал, что главным источником мотивации для большинства становится внутренний интерес, а не финансовые вознаграждения. При этом основным инструментом для завершения начатого дела респонденты назвали самодисциплину. Этими и другими результатами исследования команда поделилась с Sostav.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 мая по 5 июня 2025 года. Охват опроса составил 123 763 интернет-пользователя, из которых 58% — мужчин и 42% — женщин. 38% респондентов — россияне 55 лет и старше, 27% — люди в возрасте 35−44 лет, 26% — 45−54 лет, 9% — 18−34 лет.

Как показало исследование, большинство (58%) респондентов мотивирует двигаться по жизни вперед забота о будущем — здоровье, семье и близких, финансах и карьере. На втором месте — стремление к личному росту и желанию становиться лучше каждый день, что отметили 19% участников. Еще 18% черпают мотивацию в поддержке и ожиданиях близких. А вот стремление превзойти других оказалось редким — такой ответ дали лишь 5% респондентов.

Большинство участников (58%) продолжают начатое благодаря внутреннему интересу или личной цели. Для 32% важны материальные стимулы — деньги, бонусы и другие поощрения. Еще 9% мотивирует возможность карьерного роста, стажировок или получения новой должности. Механизмы конкуренции, такие как рейтинги и челленджи, играют роль лишь для 1% опрошенных.

Сохранять мотивацию и доводить дела до конца большинству (53%) помогает самодисциплина. Почти четверть (23%) используют напоминания о целях, а 19% полагаются на поддержку семьи, друзей и коллег. Только 5% считают, что озвучивание своих планов публично способствует сохранению мотивации.

Для большинства россиян остановка на полпути — не повод для драматизации. Почти 44% опрошенных воспринимают такую ситуацию спокойно, считая, что все зависит от обстоятельств. Каждый четвертый (25%) рассматривает незавершенные дела как полезный жизненный опыт. Для 18% это индикатор того, что выбранный путь был не их. Лишь 13% склонны воспринимать отказ от цели как проявление слабости и винят себя в этом.

Особую важность навыки самодисциплины и тайм-менеджмента приобретают в онлайн-обучении. Среди респондентов, проходивших онлайн-курсы в последние два года, многие признаются, что не смогли дойти до конца. Основные причины — сложности совмещения учебы с работой (22%), потеря мотивации (15%) и неверно сформулированная цель (9%).

По данным платформы «Нетология», трудности с завершением онлайн-обучения — распространенное явление. В среднем лишь 63% студентов доходят до середины курса. Наиболее частые причины срывов — отсутствие четкой цели, недостаток внутренней мотивации, нехватка ресурсов или банальная усталость.

Иван Чирков, директор по маркетингу «Нетологии»:

Доводить начатое до конца непросто в любом деле, особенно в онлайн-обучении. Это работа, требующая серьезного личного вклада. Мы в «Нетологии» прикладываем максимум усилий, чтобы наши студенты сохранили мотивацию и достигли желаемых результатов благодаря качественному образованию. Один из ключевых аспектов — верно определить цель обучения и задачи для ее реализации. Мы помогаем студентам отслеживать прогресс и делаем так, чтобы пользователи могли эффективно планировать и встраивать обучение в повседневную жизнь. Студент не должен оставаться один на один с образовательными материалами, ведь так сложнее сохранять мотивацию: важно, чтобы учеба была живым вовлекающим процессом, где есть поддержка со стороны платформы, преподавателей, студентов и профессионального сообщества.

Исследования Опросы онлайн-обучение
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