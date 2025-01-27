Как DesOps помогает крупным брендам сохранять лидерство в дизайне

Одной из ключевых трансформаций на рынке дизайна последних лет стало внедрение методологии Design Operations (DesOps). Уже к 2022 году такие компании, как Airbnb, Netflix, Pinterest и Dropbox, интегрировали ее в свои процессы. Если кратко, DesOps — это подход, направленный на оптимизацию работы дизайн-команд. Название появилось по аналогии с DevOps из IT-индустрии, так как обе методологии устраняют разрыв между созданием продукта и его эксплуатацией. Управляющий партнер креативного агентства Multiways Петр Доронин объясняет Sostav, почему DesOps становится более востребованным, какие преимущества он дает и как компании могут использовать его для повышения эффективности бизнес-процессов.

От громкой рекламы к качеству повседневных коммуникаций

Долгое время крупные компании вкладывали значительные бюджеты в создание рекламных кампаний, фокусируясь на имиджевых видеороликах, но повседневным точкам взаимодействия с клиентами уделяли куда меньше внимания. Это значит, что для дизайна рекламы на ТВ бизнес выделял значительные ресурсы, но куда меньший фокус в плане дизайна уделялся рядовому контенту в социальных сетях, баннерах контекстной рекламы, промо-материалов, упаковки товаров, email-маркетинг и так далее. Однако реальность такова, что 90% клиентского опыта складывается из взаимодействий с брендом на более «приземленных» уровнях.

Пока не все компании осознают значимость этих взаимодействий и используют простейшие, а порой и недостаточно качественные решения. Вместо проработки креативных идей они применяют шаблоны нейросетей или загружают своими задачами небольшие внутренние дизайнерские команды, а зачастую и одного штатного дизайнера, к которому стоит очередь из коллег. Но, как показывает исследование McKinsey, компании с высоким уровнем интеграции дизайна в бизнес-процессы (так называемый Design Index) демонстрируют в два раза более высокие темпы роста доходов и прибыли акционеров. Это убедительный аргумент в пользу более серьезного отношения к дизайну.

DesOps: управление масштабом и эффективностью

DesOps направлен на оптимизацию процессов в дизайн-команде — от найма специалистов до внедрения готовых решений в ежедневную работу. Несмотря на то, что методика еще не широко обсуждается в СМИ, все больше компаний интегрируют ее в свои процессы. Ключевая цель DesOps — создание централизованной дизайн-системы, объединяющей инструменты, шаблоны и подходы к разработке макетов, с максимальной стандартизацией процессов. С развитием бизнеса увеличиваются не только доходы, но и сложности, а дизайн становится связующим звеном между подразделениями. Здесь DesOps играет ключевую роль, обеспечивая:

Упрощение коммуникаций: четко выстроенные процессы сокращают время на согласования и ускоряют запуск проектов.

Масштабирование решений и сокращение затрат: DesOps позволяет работать над множеством задач для разных подразделений, сохраняя стиль и стандарты бренда. Ранее для каждого направления требовался отдельный дизайнер, а теперь централизованная команда справляется с тем же объемом работы с меньшими ресурсами.

Интеграцию технологий: автоматизация рутинных задач и анализ клиентского опыта помогают точнее адаптировать дизайн под потребности аудитории.

Почему DesOps становится востребованным?

Современные бизнес-реалии требуют гибкости и эффективности в управлении дизайн-процессами. Несколько факторов объясняют рост популярности DesOps:

Рост конкуренции в пользовательском опыте: дизайн превращается в стратегический актив, который должен масштабироваться вместе с бизнесом. Компании понимают, что конкурируют не только на уровне продуктов, но и на уровне впечатлений пользователей.

Увеличение взаимодействия с брендом: с ростом цифровых платформ увеличивается количество точек контакта с брендом, и один креатив необходимо адаптировать под множество форматов. Это требует координации команд, что невозможно без структурированного подхода.

Необходимость ускорения процессов: в условиях быстрого рынка продуктовым и маркетинговым командам почти всегда не хватает времени на долгие итерации. DesOps помогает автоматизировать рутинные задачи и ускорить процесс.

Рост визуальной насмотренности пользователей: уровень визуальной грамотности пользователей растет, и бренды должны соответствовать новым стандартам дизайна, чтобы не отставать.

Интеграция с DevOps и Agile: объединение дизайнерских и технологических процессов помогает создать слаженную работу команд и синхронизировать их действия.

Адаптация к новым технологиям: с развитием AI, VR и других технологий дизайн становится более сложным и требует новых подходов. DesOps помогает интегрировать новые инструменты и адаптироваться к изменениям.

Фокус на метриках и результатах: DesOps делает дизайн более data-driven, что помогает бизнесу точно отслеживать затраты на дизайн, его качество и влияние на общую эффективность.

Многие дизайн-команды сегодня работают без DesOps, что приводит к дублированию усилий и потере времени. Дизайнеры часто используют разные инструменты и подходы, создавая несогласованность в работе. Например, один может использовать Figma, другой — Sketch, а третий — Adobe XD, что затрудняет совместную работу. Проекты нередко начинаются с нуля, и время тратится на создание базовых элементов: кнопок, иконок, шрифтов и других компонентов. Командная работа ограничена множеством почтовых рассылок и мессенджеров, а без единой системы управления проектами сложно отслеживать версии документации и быстро адаптировать дизайн под изменения. Это приводит к задержкам и повышает вероятность ошибок.

С DesOps ситуация меняется. В компании с этим подходом дизайнеры используют единую дизайн-систему, где все компоненты — от кнопок до иконок — стандартизированы и готовы к использованию. Например, при запуске рекламной кампании дизайнеры могут адаптировать готовые шаблоны под разные форматы, подстраивая элементы под требования каждой платформы. Спецификации сразу передаются разработчикам без лишних согласований. Вся команда работает по единому процессу, и изменения легко вносятся в систему, что позволяет автоматически обновлять все материалы и поддерживать консистентность визуального стиля. Это ускоряет работу и улучшает восприятие бренда.

Другой пример — стартап с ограниченными ресурсами, который хочет быстро вывести продукт на рынок. Без DesOps дизайнеры могут тратить много времени на макеты, которые затем требуют многочисленных правок. Например, при разработке мобильного приложения стартап может обнаружить, что интерфейс не соответствует планам, что приводит к переработкам и задержкам. В компании с DesOps, используя стандартные компоненты и прототипы, продукт создается быстрее, с учетом всех требований UX/UI, и изменения быстро интегрируются без долгих пересмотров. Это позволяет ускорить выход на рынок и снизить затраты. DesOps помогает повысить скорость, качество работы и снизить затраты, устраняя разрозненность процессов.

Когда нужно внедрять DesOps в компании?

Маркетинг стал регулярным процессом. Если маркетинговые активности уже не эпизодичны, а проходят регулярно — ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Чувствуется хаос в управлении задачами. Когда контроль за реализацией маркетинговых задач ослаблен, а в работе проявляется беспорядок.

Неудовлетворительное качество дизайна. Если материалы и дизайн-макеты не соответствуют высоким стандартам и нет ясности, как улучшить их без постоянных ручных корректировок.

Высокая нагрузка на руководство. Когда руководитель тратит значительное время (30−50%) на повторяющиеся комментарии и исправления, а ошибки становятся систематическими.

Нет ясного представления об идеальном результате. Если ни в компании, ни среди руководства нет четкого представления, как должен выглядеть идеальный дизайн, и экспертиза в этом вопросе размыта.

Каким компаниям особенно нужен DesOps?

B2C-компании. В B2C-коммуникациях больше носителей и разнообразных задач, что требует системного подхода.

Компании с высокой конкуренцией. В нишах с высокой конкуренцией (например, FMCG или премиальные товары) DesOps помогает добиться большей эффективности маркетинга и выделиться.

Компании с требовательной аудиторией. Если ваша целевая аудитория — миллениалы или зумеры, которые ценят качественный дизайн.

Компании с высоким или низким средним чеком. Для массовых сегментов DesOps помогает снизить затраты на привлечение клиентов, а для премиум-сегментов — выстроить лояльность.

IT и digital-компании. Для продуктов, которые нельзя «пощупать», качественный дизайн и системные коммуникации становятся важным конкурентным преимуществом.

Как выбрать агентство для аутсорса DesOps?

Изучите процессы агентства. Узнайте, с какими инструментами они работают и используют ли нейросети, автоматизацию и систематизацию.

Проверьте кейсы. Посмотрите не только на яркие проекты, но и на повседневные задачи, чтобы оценить уровень качества работы.

Оцените организацию работы. Проверьте структуру хранения файлов, проработанность коммерческих предложений и брифов. Хорошая организация — залог эффективных процессов.

Узнайте подход к DesOps. Спросите, как агентство работает с DesOps. Если они дорабатывают каждую деталь вручную, это может свидетельствовать о низком уровне систематизации.

Проверьте знания агентства. Спросите, что они понимают под DesOps и какие задачи решали в этой области, чтобы оценить их подход к управлению дизайном большого количества носителей.

Заключение

DesOps — это решение для современных бизнес-вызовов. Внедрение этого подхода помогает компаниям не только оптимизировать процессы, но и получить конкурентное преимущество. В мире, где каждая точка взаимодействия с брендом важна, те, кто понимают ценность этого, смогут уверенно двигаться вперед.