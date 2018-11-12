В MediaCom сменится директор Digital and Innovations

С 1 декабря 2018 руководителем цифровых СМИ и инноваций в MediaCom вместо объявившей о своем уходе Ксении Скляровой станет Александра Кондраштина.

После 14-ти лет работы в MediaCom и GroupM, Ксения приняла решение двигаться дальше и развиваться вне группы. С 2011 года Александра и Ксения реализовывали многие проекты вместе.

В MediaCom Ксения пришла в 2004 году и занимала такие руководящие должности, как P&G Buying AoR Leader, Digital and MBA Director, Plista Director, Chief Data and Technology Officer.

«На протяжении всех этих лет MediaCom давал мне ощущение того, что я нахожусь в нужном месте и в нужное время. Для себя я приняла решение двигаться дальше, но ухожу со спокойным сердцем, потому что Саша — тот самый человек, который наилучшим образом сможет продолжить мои начинания и добиться потрясающих результатов», — считает Ксения Склярова.

«Ксения очень много сделала для группы в области инноваций, разработки новых продуктов нативной рекламы, развития направлений transparency и brand safety, а также добилась больших успехов в работе с локальными и международными клиентами в рамках агентства MediaCom. Ты настоящий лидер! Большое спасибо тебе за энергию, любовь к делу и высочайшую экспертизу», — сказала генеральный директор GroupM Мария Колосова.

Александра Кондраштина присоединилась к команде MediaCom в 2007 году. В течение 11 лет работала в составе групп Consumer Insights, Digital Strategy, занимала должность P&G digital leader, а последние 4 года руководила отделом кросс-медийных спецпроектов (MediaCom Beyond Advertising).

Под руководством Александры начал работу отдел MBA в MediaCom Россия. На данный момент они обрабатывают сотни клиентских запросов в год, увеличивают продажи, используют инновационные методы в рекламной сфере, а также получают признание на других рынках. Из последних кейсов награды получил проект Theraflu на международных и российских конкурсах, фестивалях и премиях, таких как Festival of Media Asia, Effie Awards, Digital Communication, M&M Global, Cream Awards etc.

«Саша — огонь, и уверен, что вместе с ней MediaCom засияет еще ярче», — сказал в заключение генеральный директор MediaCom Ярон Фаризон.