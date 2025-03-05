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18+
05.03.2025 в 11:00

Кабмин предложил поднять лимит для сервисов рассрочки до 50 тысяч рублей

Правительство оставило отзыв на законопроект о BNPL-сервисах

Правительство России считает необходимым установить лимит на покупки через сервисы рассрочки до передачи информации о клиенте в бюро кредитных историй на уровне 50 тыс. руб. Об этом говорится в отзыве кабинета министров на законопроект «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», пишут «Ведомости».

Сейчас в проекте закона прописан лимит на покупки через BNPL-сервисы в размере 15 тыс. руб.

Правительство предлагает установить потолок на покупки с 1 января 2026 года, прописать в законопроекте термин «сервис рассрочки» и исключить запрет на рассрочку продукции иностранных магазинов, что позволит россиянам свободно выбирать товары и услуги.

В числе других предложений кабмина — разрешить BNPL-сервисам взимать первый платеж с новых клиентов до того, как сервис заплатит за покупку магазину. Кроме того, предлагается установить исчерпывающий перечень требований к операторам сервисов рассрочки.

Законопроект о BNPL-сервисах внесли в Госдуму в августе прошлого года. Документ ограничивает покупку товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю потребителя лимитом в 15 тыс. руб. по одному договору. При превышении этой суммы оператор рассрочки будет передавать сведения о сделке в бюро кредитных историй. Большинство сервисов рассрочки сейчас не отправляют данные в организацию.

Маркетплейсы просили не ограничивать размер рассрочки для покупателей.

законопроект Правительство Рассрочка
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