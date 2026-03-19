19.03.2026 в 12:45

К команде «Пионер» присоединилась Екатерина Кутумова

Она займется развитием маркетинговых коммуникаций и укреплением бренда

1
Екатерина Кутумова

Екатерина Кутумова возглавила новое структурное подразделение компании «Пионер» — дирекцию по маркетингу и PR. На своей позиции она будет отвечать за реализацию маркетинговой стратегии девелопера, развитие бренда компании и комплексное продвижение жилых и коммерческих проектов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что новое назначение связано с дальнейшим ростом портфеля и усилением маркетинговой функции в условиях активной работы на рынке премиальной и элитной недвижимости.

На новой должности Екатерина Кутумова сосредоточится на развитии интегрированных маркетинговых коммуникаций, усилении бренда, выводе новых проектов и внедрении ИИ-технологий. Под ее управлением будут находиться подразделения маркетинга, рекламы и PR.

Профессиональный опыт специалиста включает работу в международной консалтинговой компании Colliers International, а также в девелоперских структурах: Группе ПСН и MR Group. В MR Group она отвечала за запуск и продвижение более 20 проектов жилой и коммерческой недвижимости.

Екатерина Кутумова регулярно входит в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» от ИД «Коммерсант», является лауреатом премий «Репутация», The Best Marketing Director of Russia и «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность».

Ранее сообщалось, что Тимур Мерлин назначен директором центрального маркетинга и коммерческого департамента Авито . В новой должности он будет отвечать за развитие этих направлений с акцентом на внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и data-driven-подходов.

