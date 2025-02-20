К 23 февраля премии выдадут в 13% компаний

Около 13% компаний в РФ планируют выплатить премии ко Дню защитника Отечества. Также более половины работодателей готовят подарки для своих сотрудников к празднику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные SuperJob.

56% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 41% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба. По сравнению с прошлым годом количество премий немного уменьшится.

Также к 8 Марта премии планируют выплатить 17% работодателей, а подарки готовят 59%. Корпоративные мероприятия в честь этого праздника организуют 43% компаний.

Ранее сообщалась, что средняя сумма, которую опрошенные россияне готовы потратить на покупку подарка к 23 февраля и 8 марта, составляет 8 тыс. руб.