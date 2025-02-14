Россияне готовы потратить на подарок к гендерным праздникам в среднем 8 тысяч рублей

Средняя сумма, которую опрошенные россияне готовы потратить на покупку подарка к 23 февраля и 8 марта, составляет 8 тыс. руб. Таковы данные опроса «Авито Работы», который есть в распоряжении Sostav.

36% респондентов намерены потратить на подарок до 2 тыс. руб., 28% — от 2 до 5 тыс. руб., 13% — от 5 до 10 тыс. руб. Еще 7% интервьюируемых закладывают в бюджет на презент 10−30 тыс. руб., 2% — больше 30 тыс. руб., 1% — 50−100 тыс. руб.

Чаще подарок подороже готовы купить мужчины (они хотят потратить на презент 9,4 тыс. руб., в то время как женщины — 6,7 тыс. руб.), москвичи (13,4 тыс. руб., в городах-миллионниках показатель составляет 7,7 тыс. руб., в населенных пунктах с численностью меньше 100 тыс. человек — 6,8 тыс. руб.).

54% опрошенных планируют траты на подарки к гендерным праздникам заранее, 30% — не делают так, они выделяют деньги из имеющихся сбережений.

53% учасников опроса возьмут деньги на подарок из зарплаты, 18% — из сбережений, 10% будут экономить на других расходах, чтобы собрать нужную сумму. 5% респондентов возьмут подработку, чтобы накопить на презент. 3% рассчитывают купить подарок на доход из пассивных источников и столько же — на бонусы или премии от работодателя.

В опросе участвовали больше 7 тыс. работающих россиян.