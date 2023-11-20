«Дочка» JP Morgan Chase нарастила активы и пассивы в России

С января по сентябрь этого года российский дочерний банк американского JP Morgan Chase увеличил активы и пассивы в РФ, пишет «Коммерсантъ».

Так, объём активов «Дж. П. Морган банк Интернешнл» вырос на 48%, превысив 203 млрд руб., пассивов — на 54,5%, до 180,3 млрд руб.

В результате «Дж. П. Морган банк Интернешнл» стал первым по размеру активов среди иностранных инвестиционных банков в России. Среди дочерних структур других зарубежных инвестбанков в РФ рост активов продемонстрировали «Натиксис-банк» (на 16,5% за январь—сентябрь этого года), «Кредит Свисс (Москва)» (на 13,85%), «БНП Париба» (на 5,2%).

Увеличение активов и пассивов «дочки» JP Morgan Chase эксперты связывают с участием компании в конверсионных и своповых операциях. По их словам, американские банки в текущих условиях в целом «боятся вторичных санкций меньше, чем европейские».

Сам JP Morgan Chase ещё в марте 2022 года заявил о сворачивании деятельности в России.