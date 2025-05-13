Из Wildberries ушли два топ-менеджера

Из Wildberries ушли два руководителя: Екатерина Аскерова, занимавшая пост директора по продажам маркетплейса, и Сергей Прилуцкий, руководитель подразделения по работе с селлерами платформы продвижения Wildberries & Russ. Они объявили о своем уходе из компании через социальные сети.

Екатерина Аскерова работала в «Яндексе» с 2008 года, где прошла путь от менеджера по работе с рекламными агентствами до директора по продажам. В 2020−2022 годах работала в VK, а в 2023 году возглавила отдел продаж в Wildberries.

Сергей Прилуцкий работал в агентствах ArrowMedia, MGCom и «Яндексе». К команде Wildberries присоединился также в 2023 году.

В июле прошлого года Wildberries также покинули исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас.