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18+
06.11.2024 в 17:00

Телеведущий Ивлев зарегистрировал товарный знак «Ангелы шефа»

У ресторатора есть одноименный проект — продюсерский центр для шеф-поваров

Константин Ивлев

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев зарегистрировал в Роспатенте графический товарный знак «Ангелы шефа», следует из данных системы «Онлайн Патент».

В заявке представлено изображение товарного знака в виде пламени и лучей над ним. Эмблема зарегистрирована по семи классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Исключительное право на товарный знак будет действовать 10 лет — до 25 октября 2033 года.

Под новым товарным знаком можно в том числе оказывать консультации по вопросам приготовления пищи, открывать кафе и рестораны, выпускать канцелярские товары.

В начале года в интервью «Открытой кухне» Константин Ивлев рассказывал, что планирует запустить проект «Ангелы шефа», но деталей не раскрывал.

Сейчас по запросу «Ангелы шефа» в результатах поиска выдается сайт одноименного проекта Константина Ивлева. В его шапке представлен зарегистрированный логотип. В описании проекта сказано, что это продюсерский центр для шеф-поваров.

Минувшим летом Константин Ивлев стал амбассадором «Россельхозбанка». Бренд снял рекламный ролик с участием ресторатора.

Константин Ивлев «Ангелы шефа»
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