Почему «серьезный» бизнес не верит Telegram

В 2024 Telegram стал одним из самых популярных инструментов для продвижения бизнеса. Однако, несмотря на его растущую популярность, некоторые представители «серьезного» бизнеса все еще скептически относятся к этой платформе. Команда агентства Magnetto.pro провела исследование и рассказала Sostav, какая платформа стала важным инструментом в арсенале разных компаний и какие возможности она предоставляет для достижения бизнес-целей.

Telegram: лидер среди инструментов продвижения

Согласно результатам исследования, 66,9% респондентов выбрали Telegram в качестве одного из основных инструментов продвижения. В топ-5 также вошли «Яндекс Директ» (55,65%), «ВКонтакте» (48,7%), «Яндекс Бизнес» (45,4%) и «Авито» (44,6%). Стоит отметить, что все участники опроса использовали три и более инструмента, что подчеркивает важность комбинирования различных каналов и инструментов для достижения успеха маркетинговых кампаний.

67,2% респондентов переходили по рекламе в Telegram, потому что она была им интересна. Это говорит о том, что Telegram может быть эффективным каналом для привлечения внимания целевой аудитории. Более того, 54,5% респондентов активно используют продвижение через Telegram Ads, а 51,2% используют для этого посевы в каналах.

Для некоторых отраслей Telegram особо популярен. Например, Telegram Ads чаще всего используют в сфере образования, этот инструмент выбрали 94,4% респондентов отрасли. В строительстве и недвижимости — 82%, в финансах — 77,2%, в электронной коммерции и ритейле — 73,6%, а в IT и телекоммуникациях — 73,3%. Посевы же чаще других используют отрасли: строительства и недвижимости — 31,9%, производство товаров — 15,8% и IT и телекоммуникации — 13%.

Рекламируемые объекты и бюджеты

Наиболее часто компании рекламируют с помощью Telegram Ads свои сайты (71,8%), Telegram-каналы (57,4%) и чат-боты (45,5%). При этом в каждой нише наблюдаются свои особенности: в образовании 87,5% респондентов выбирают Telegram-каналы, тогда как в производственной сфере на втором месте стоят чат-боты (24,14%) после сайтов (89,6%).

При продвижении через посевы можно наблюдать немного другую картину. Лидером объекта рекламирования по прежнему является сайт (68,6%), на втором месте также Telegram-канал (59,2%), но третье место занимает реклама мероприятий — 36,2%.

Средний рекламный бюджет на Telegram Ads составляет от 150 000 до 500 000 рублей в месяц у 36,1% респондентов. При этом 52,5% компаний продвигаются самостоятельно, а 47,5% предпочитают обращаться к рекламным агентствам. Большинство респондентов охарактеризовали свой опыт продвижения в Telegram Ads как хороший (56,3%) или отличный (29,4%). В среднем, такую же оценку получили и посевы.

Преимущества и недостатки Telegram Ads

Основными преимуществами использования Telegram Ads являются легкость в достижении целевой аудитории (67,8%) и возможность таргетинга на интересы пользователей (65,8%). Однако многие пользователи отмечают нехватку детальной аналитики (60,2%) и визуальных элементов в объявлениях (40,8%).

Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro: В сентябре появились новые медиа форматы в Telegram Ads, и пусть 40% респондентов их сильно ждали, мы пока не видим такого большого спроса. Тем не менее, уже есть достаточная доля тех, кто попробовал эти форматы. Мы провели аналитику по нишам услуг и рекомендуем использовать формат картинки, так как он обеспечивает снижение CPC и CPS на 30−40% практически в любой нише. С видео ситуация более спорная — значительного роста CTR не наблюдается. Однако если у вас уже есть рабочая гипотеза по текстовой рекламе, новый медиаформат может значительно улучшить показатели: кликабельность растет, а количество лидов увеличивается без скачка цены.

Несмотря на положительные аспекты, 57,6% респондентов среди опрошенных не используют Telegram Ads из-за нехватки знаний о платформе или данных об эффективности продвижения. Кроме того, 22,4% считают, что их целевая аудитория не находится в Telegram.

Интересно, что 15,9% респондентов считают платформу недостаточно солидной для продвижения их бизнеса через Telegram Ads и выбрали ответ: «Я думаю, наш бизнес слишком серьезен для таких шалостей в Telegram». Этот ответ пришел от представителей компаний абсолютно разных размеров, хотя 14,8% из них все же используют посевы для продвижения в Telegram.

Заключение

Результаты исследования показывают сложное отношение бизнеса к Telegram как инструменту продвижения. Несмотря на его растущую популярность и эффективность в определенных отраслях, некоторые компании все еще скептически относятся к этой платформе. По мнению Алексея Федина, исполнительного директора Magnetto.pro, такое отношение подчеркивает необходимость образовательных программ и ресурсов, а также повышения уровня информированности о Telegram Ads среди представителей маркетинговых отделов бизнеса.

Методология