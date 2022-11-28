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18+
28.11.2022 в 11:08

Каждый второй родитель в России играет с детьми в видеоигры

Более трети поощряют детей видеоиграми за уборку и хорошие оценки

По данным игровой площадки VK Play, почти половина родителей, чьи дети играют в видеоигры, положительно относятся к этому увлечению, около 50% — играют в игры вместе с детьми, а каждый пятый делает это регулярно. Также каждый пятый считает, что игры помогают ребёнку освоить технологии, 14% говорят, что они позволяют справиться с разными эмоциями, а 12% считают игры хорошим развлечением для детей. Данные исследования есть в распоряжении Sostav.

Половина детей периодически просят родителей составить им компанию в видеоиграх, 27% хотели бы играть вместе с родителями, а 15% сыграли бы с мамой и папой одновременно.

Почти половина опрошенных родителей уверены, что такой досуг развивает их отношения с детьми. Каждый пятый считает, что игры сближают, а 18% — что игры позволяют узнать больше о собственных детях. 16% опрошенных с помощью игр уделяют детям больше времени.

Более трети родителей поощряют видеиграми своих детей за достижения: 16% разрешают играть за поддержание порядка и дисциплины дома, каждый десятый покупает новые игры детям за хорошую успеваемость в учёбе, а 8% — за чтение и изучение иностранных языков.

В онлайн-опросе, который проводился совместно с командой исследований VK, приняли участие 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

Мария Полищук
Видеоигры VK Play
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