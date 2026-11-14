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18+
14.11.2026 в 15:04

В США появилась вакансия с зарплатой $135 тыс. за игру в GTA VI

Платформа рынков прогнозов заплатит за исследование экономики игры

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Американская платформа рынков прогнозов Kalshi объявила поиск исследователя GTA VI. Компания готова заплатить геймеру до $135 тыс. за прохождение игры, анализ ее виртуальной экономики и оценку влияния релиза на поведение американских потребителей, говорится в описании вакансии.

Будущему сотруднику предстоит приступить к игре сразу после ее выхода, то есть в полночь 19 ноября. Прохождение необходимо транслировать на Twitch или YouTube с включенной камерой. Среди задач — изучение экономических механик GTA VI, поиск наиболее эффективных способов заработка игровой валюты и подготовка еженедельных отчетов.

Отдельное внимание Kalshi уделит влиянию выхода игры на реальную экономику. Исследователь должен будет оценить, сколько сотрудников в США возьмут выходные или пропустят работу ради GTA VI, изменится ли спрос на доставку еды и насколько снизится производительность труда в компаниях.

За проект компания предлагает от $100 тыс. до $120 тыс. и дополнительный бонус в размере $15 тыс. Среди других условий — 100-дюймовый телевизор, игровая консоль PlayStation 5 или Xbox, а также ежедневный бюджет на доставку еды.

Кандидат должен быть старше 18 лет, иметь не менее 10 лет игрового опыта и минимум три года заниматься стримингом. Обязательны собственный канал на Twitch или YouTube и техническая возможность проводить трансляции. Опыт в экономике и финансах станет преимуществом. При этом компания ожидает, что в первые дни после релиза сотрудник будет уделять игре более 10 часов в сутки.

GTA VI стала одним из самых ожидаемых игровых релизов последних лет. Предыдущая основная часть серии, GTA V, вышла в 2013 году и разошлась тиражом более 200 млн копий. Поэтому запуск продолжения привлекает внимание не только игроков, но и представителей бизнеса, которые рассчитывают оценить коммерческий и социальный эффект выхода проекта.

Вакансия GTA VI
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