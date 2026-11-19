Финалы крупных киберспортивных турниров обычно смотрят дома или с друзьями. COLIZEUM предложила объединить болельщиков на одной площадке, дополнив просмотр матча игровыми зонами, концертами и встречами с представителями индустрии. Центральным событием стал «пабстомп» — совместный просмотр финала IEM Cologne Major по Counter-Strike 2. Ринат Магдеев, генеральный директор COLIZEUM, рассказал Sostav, как команда разработала концепцию фестиваля, организовала партнерские интеграции и продвижение.

Цели и задачи

COLIZEUM регулярно взаимодействует с киберспортивной аудиторией через компьютерные клубы, турниры и трансляции. Команда проекта увидела возможность расширить это взаимодействие за пределы клубов и создать дополнительные форматы общения с аудиторией.

В связи с чем перед COLIZEUM Fest стояли три маркетинговые задачи:

создать новые точки контакта с игроками и болельщиками;

развить партнерства с брендами;

сформировать вокруг COLIZEUM сообщество, объединенное интересом к играм и киберспорту.

Для этого требовалось разработать формат, который объединил бы аудиторию, партнеров сети, стримеров и представителей индустрии на одной площадке.

Идея

Так появилась идея COLIZEUM Fest — фестиваля вокруг финала крупного турнира IEM Cologne Major по CS2. К привычному «пабстомпу» (совместному просмотру турниров) решили добавить развлекательную программу: выступления артистов и блогеров, активности партнеров, косплей и тематические зоны.

Задача заключалась в том, чтобы превратить просмотр турнира в полноценное событие, где гости могли не только следить за матчем, но и общаться, участвовать в активностях и знакомиться с игровой культурой. Такой формат должен был расширить взаимодействие бренда с аудиторией, дать партнерам возможность интегрироваться в программу и создать пространство для общения игрового сообщества.

Реализация

Визуальная концепция: киберпанк, готика и цифровой портал

Команда COLIZEUM разработала визуальную концепцию фестиваля на стыке киберпанка и готики, ориентируясь на стилистику IEM Cologne Major. Она объединила оформление площадки, графику для экранов, PR-материалы, мерч и анонсирующий CG-ролик, сохранив единый образ во всех точках контакта с аудиторией.

Ключевым приемом стало превращение объектов, связанных с Counter-Strike и фестивалем, в облако точек с помощью TouchDesigner. Эффект цифрового сканирования создавал образ портала из Москвы в Кельн — из реального мира в игровой. На основе этой идеи команда P.MOTION создала киберготическую вселенную с двумя оригинальными маскотами и тематическим городом. Персонажей использовали в проморолике, графике, оформлении площадки и мерче, а на фестивале они появились в формате косплея. Визуальную систему разработали с расчетом на следующие сезоны, чтобы развивать ее независимо от конкретного турнира.

При этом визуальную концепцию создавали с расчетом на дальнейшее развитие: персонажи и город не привязаны к конкретному Major, поэтому их можно использовать в следующих сезонах и дополнять новыми элементами.

Партнерские интеграции: разные форматы взаимодействия с аудиторией

Команда COLIZEUM решила отказаться от формального размещения логотипов и встроить партнерские бренды непосредственно в программу фестиваля. Для каждого из них разработали механику с учетом продукта и игровой тематики события. Например, «Т-Банк» провел мини-турниры по CS2 и розыгрыш Steam Deck, Knight представил игровые кресла, ASUS Republic of Gamers — игровые ПК. А «Самокат» подготовил промокод для зрителей трансляции.

Такой подход позволил задействовать разные сценарии взаимодействия с аудиторией: соревнования, тестирование оборудования, знакомство с продукцией и специальные предложения. Партнеры стали частью программы, а не отдельным рекламным блоком.

Программа: от игровых активностей до выступления OG Buda

При разработке программы команда учитывала разные интересы аудитории: одни гости приходили ради киберспортивного матча, другие — ради общения со стримерами, игровых активностей и музыки. Поэтому фестиваль объединил несколько форматов в рамках девятичасовой программы.

С 14:00 работали игровые зоны и бизнес-лекторий, а с 18:00 центральным событием стал совместный просмотр финала IEM Cologne Major по CS2. Трансляцию сопровождал bratishkinoff, гостем студии стал Recrent, а OG Buda присоединился к эфиру в качестве комментатора и после него выступил перед гостями.

Дополнительным каналом распространения контента стало участие стримеров, артистов и представителей игровой индустрии. Среди гостей были стримеры, известные под никами enzzai, Mabelend, Perfecto, by_Owl, ct0m, frukt0zka, ramzes, KEFIR, Mary Gu, Wildways, Nansi & Sidorov, Андрей Гайдулян, а также комики Саша Ваш, Сергей Горох и Евгений Звягин. Команда рассчитывала на то, что участники будут делиться фотографиями и видео в своих социальных сетях, расширяя охват фестиваля за пределами площадки — так и случилось.

Деловая программа: отдельный сценарий для предпринимателей

Еще одной задачей COLIZEUM было привлечь к фестивалю профессиональное сообщество. Для этого команда включила в программу COLIZEUM Day и бизнес-лекторий для владельцев компьютерных клубов, предпринимателей и потенциальных партнеров франшизы.

Темы выступлений охватывали разные направления индустрии: создание киберспортивных команд, спортивный маркетинг, производство контента и управление бизнесом. Модератором стал Роман Дворянкин, бывший генеральный директор Virtus.pro. Среди спикеров — Александр Севиринов, CEO BetBoom Team в 2023−2025 годах, Дмитрий Рязанцев, директор TBD и BBTennis, Петр Кипа, продюсер MVP Forum и MVP Esports, Павел Марков, сооснователь Ultimate GG, и Ринат Магдеев, генеральный директор COLIZEUM.

Результаты

Для оценки масштаба COLIZEUM Fest команда учитывала не только посещаемость, но и распространение контента в цифровых каналах. Офлайн-программа, прямые эфиры, рекламные размещения, PR и публикации участников работали на общую информационную повестку.

По данным COLIZEUM, материалы о фестивале суммарно набрали более 6,5 млн просмотров в социальных сетях. Основная трансляция на Twitch-канале bratishkinoff за сутки получила 396 900 просмотров, собрала 184 823 уникальных зрителя, а пиковый онлайн достиг 13 392 человек. Параллельно стример enzzai вел эфир с площадки, который набрал 575 542 просмотра.

Рекламная кампания в «Яндекс Директе» и «Поиске» обеспечила 16,7 млн показов, а посевные размещения на партнерских площадках охватили около 1,6 млн пользователей.

Публикации о событии выходили до фестиваля, в день его проведения и после него. Среди авторов — r4dom1r, Modestal, Kudez, QRUSHcsgo, Диана Симон и Гаечка. После мероприятия гости продолжали делиться видео, нарезками и реакциями, благодаря чему контент распространялся и после завершения фестиваля.

Николай Антонов, сооснователь COLIZEUM: COLIZEUM Fest стал для нас первым опытом создания собственного масштабного event-IP. В рамках проекта мы объединили несколько направлений взаимодействия бренда с аудиторией, которые раньше существовали преимущественно в отдельных форматах. Фестиваль показал, что COLIZEUM может выступать не только организатором киберспортивных активностей, но и самостоятельной площадкой для объединения игрового сообщества и профессионального окружения. При этом событие получило продолжение в цифровой среде и вышло далеко за пределы офлайн-площадки.

Команда проекта:

Роман Измайлов — директор по маркетингу COLIZEUM, продюсер COLIZEUM Fest;

Лидия Смирнова — руководитель отдела маркетинга франшизы, PR, B2B-направление и бизнес-лекторий;

Анна Домуховская — руководитель отдела SMM, режиссер COLIZEUM Fest;

Милана Умерова — руководитель отдела дизайна, арт-директор фестиваля;

София Градинар — менеджер проектов, руководитель проекта COLIZEUM Fest;

Александра Видрашко — бренд-менеджер, менеджер проекта COLIZEUM Fest;

Артем Гулида — руководитель отдела по организации и проведению турниров, организация фан-зоны фестиваля;

Марат Умяров — заместитель руководителя отдела сопровождения, организация и проведение COLIZEUM Day;

Андрей Листратов — руководитель отдела снабжения; логистика и наполнение площадки;

Екатерина Караулова — старший SMM-менеджер, освещение турнира и мероприятия в социальных сетях.

Анастасия Ильяшенко — SMM-менеджер, пиар и работа с VIP-гостями на мероприятии;

Владислав Торгачев — рилсмейкер, продюсер видеоконтента;

Полина Евстратова — младший SMM-менеджер, выпускающий режиссер;

Александр Иванушкин — директор COLIZEUM Agency;

Артур Фирстов — руководитель рекламных проектов, работа с «Т-Банком» и «Самокатом»;

Марина Янюк — руководитель рекламных проектов, работа с Knight;

Екатерина Туринова — менеджер по рекламе, реализация проекта и рекламных активностей ASUS Republic of Gamers;

Артем Чепелюк — менеджер по организации киберспортивных турниров, заведующий интерактивной зоной ASUS Republic of Gamers;

P.MOTION— дизайн-проект фестиваля и создание CG-ролика&