Исследование: российские мужчины тратят на онлайн-шопинг на 30% больше женщин

В России мужчины тратят на шопинг в интернете на 30% больше средств, чем женщины. Такие результаты исследования приводит банк «Русский стандарт», передает «РИА Новости».

«Интересным образом распределилась статистика в зависимости от гендера. «Мужской» средний чек на 30% выше «женского»», — говорят аналитики банка.

Средний чек при покупках в интернете почти в два раза обогнал расходы в офлайне, отмечают эксперты. По их словам, общее число операций в офлайне пока заметно выше, но средний чек там составляет 1033 рубля, а в онлайне — 2102 рубля.

Аналитики банка также изучили операции по картам в первом полугодии по сегментам. В «транспорте и путешествиях» (оплата как общественного транспорта, так и путешествий) 53% от всех операций пришлось на мужчин и 47% - на женщин. В сегменте «хобби» покупки мужчин составили 60%, «детские товары» — 62%, «бытовые услуги» — 64%. При этом в категории «супермаркеты» на женщин пришлось 52% операций.

Средний чек по расходам офлайн у мужчин тоже превысил женский — на 23%. В покупках в физических супермаркетах на мужчин приходится 52,9% операций, в категории «транспорт и путешествия» — 62,8%, «рестораны и фастфуд» — 57,3%, «товары для дома» — 59% операций. Однако в сегменте «здоровье» женщины покупают чаще — 54,5% против 45,5%.

Ранее стало известно, что потребительская активность россиян вернулась к уровню прошлого года. По данным аналитиков SberIndex, также постепенно восстанавливаются траты на турпутевки, отели и авиабилеты. В начале июля лидерами трат россиян стали компьютеры и программное обеспечение.