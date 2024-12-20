«Родная речь» рассказала об изменении медиаландшафта в 2024 году

Группа компаний «Родная речь» (RoRe) провела исследование и выяснила, как изменился медиаландшафт в 2024 году. Так, длительность пользования интернетом в ноябре 2024 года составила 300 минут в день, телевидением — 223 минуты. Годом ранее показатели были равны 264 и 231 минута соответственно. Отчёт RoRe есть в распоряжении Sostav.

Аудитория интернета превышает аудиторию ТВ среди молодёжи (97 против 66% среди тех, кому от 12 до 24 лет). Более взрослые пользователи также «диджитализируются», однако охват интернета всё ещё вдвое ниже телевидения.

Замедление YouTube положительно повлияло на телесмотрение — темпы снижения сократились. А для поколения альфа и зумеров был зафиксирован рост телесмотрения с октября. После начала замедления работы видеохостинга у россиян сохраняется высокий интерес к VPN-сервисам. Дневная аудитория YouTube стабилизировалась, сократившись на 17% к концу ноября по сравнению с июлем.

Авторы исследования отмечают, что замедление YouTube уменьшило аудиторию онлайн-видео. А пользователи стали чаще заходить на маркетплейсы. В то же время замедление работы видеохостинга оказало положительное влияние на аудиторию онлайн-кинотеатров и аудиостримингов. Так, «Яндекс Музыка» укрепила свои позиции лидера, а аудитория YouTube Music снижается с августа.

В 2024 году сохраняется значительный рост объёмов телевизионного размещения топ-20 рекламодателей. На первом месте в двадцатке «Сбер», вторую строчку занимает «Т-Банк», на третьей — Ozon. В пятёрку также входят «Альфа-Банк» и ВТБ. Далее в списке идут «Яндекс», «Леомакс», «Вкусно — и точка», «МегаФон» и «Авито».

Начиная с осени прошлого года, эфир полностью заполнен рекламой. Наблюдается постоянный дефицит инвентаря при увеличении доли топ-20 рекламодателей с 42 до 60%. Большинство из них делали многолетние сделки с инфляцией ниже рыночной и с динамикой бюджета выше рыночной. Как следствие, наблюдается минимум бонусов, значительное снижение гибкости (наценки на дополнительные бюджеты и изменение сезонности при невозможности избежать штрафов за невыполнение объёма сделки), а также рост цены входного билета на ТВ.

В 2024 и 2025 годах стоимость размещения конкретного рекламодателя определяется не только объёмом сделки. Важными факторами являются динамика бюджета в целом и отдельно на каждом канале, период и время заключения сделки.

Среднерыночная байинговая инфляция сделок в этом и следующем году при росте бюджета на 15−25% находится в интервале между 15 и 40%. Авторы исследования говорят об увеличении роли агентств для уменьшения инфляции СРР и бюджетов — для достижения плановых охватов целевых аудиторий по сравнению с байинговой инфляцией. Значительное преимущество имеют агентства, обладающие технологией автоматической оптимизации размещения.

В сегменте онлайн-видео растёт количество рекламодателей. Топ-лист рекламодателей в онлайн-видео похож на ТВ и состоит из представителей финтеха, ретейла, телекома. На первом месте в двадцатке «Сбер», далее следуют VK, «Яндекс», TCS Holding и «Авито». Также в топ-10 вошли «Альфа-Банк», МТС, Ozon, «МегаФон» и ВТБ.

Число рекламодателей в наружной рекламе и на радио увеличивается благодаря госконтрактам, банкам, ретейлу и девелоперам. После объединения с Russ Wildberries значительно нарастил своё присутствие в наружной рекламе.

Рекламный рынок сохраняет высокие темпы роста. Если говорить о сегментах, то телевидение вырастет в 2024 году на 25%, до 254 млрд руб., интернет с ретейл-медиа — на 48%, до 786 млрд руб., наружная реклама — на 37%, до 92 млрд руб., аудио — на 26%, до 26 млрд руб., пресса — на 5%, до 5 млрд руб.