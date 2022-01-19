Исследование: 49% россиян испытывают негативные чувства от использования соцсетей

Платформа по работе с блогерами Perfluence , сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитическое агентство ResearchMe провели исследование, чтобы выяснить, как социальные сети влияют на эмоциональное здоровье россиян. В опросе приняло участие более 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

Среди опрошенных россиян порядка 36% проводят в социальных сетях до трёх часов в день. Большая часть отвечавших — мужчины. На втором месте (26%) — пользователи, которые проводят в них не менее пяти часов в день. 12% женщин находятся в соцсетях круглосуточно, из них 13% в возрасте от 18 до 24 лет.

Самыми осознанными, по мнению исследователей, можно назвать 8% респондентов: они проводят в соцсетях не более 30 минут в день. Среди них больше всего мужчин (10%) от 25 до 45 лет.

На вопрос, для чего пользуются соцсетями, 41% опрошенных ответил, что это помогает быть в курсе новостей о друзьях и родственниках. 38% прибегают к сервисам для общения и знакомств, 29% получают новые знания и навыки. «Убить время» социальные сети помогают 35% пользователей, а 12% используют их для того, чтобы следить за понравившимся человеком, блогером или звездой.

Ольга Магденко, психотерапевт сервиса Zigmund.Online: Людям, испытывающим зависимость от социальных сетей, важно отслеживать в ленте новостей у своих друзей и знакомых нечто интересное и удивительное. У них наблюдаются определённые ожидания комментариев, лайков, что может вызывать болезненную зависимость. Известный психиатр Жадсон Брюер, ссылаясь на современные исследования, говорит о том, что социальные сети, как и сигареты, вызывают дофаминовое блаженство и зависимость.

Почти половина респондентов (49%) призналась, что испытывают скорее негативные чувства от использования социальных сетей, чем позитивные. 34% опрошенных рассказали, что зависимы от онлайн-платформ. Женщин среди них почти в два раза больше, чем мужчин: 41% и 25% соответственно.

Из-за негативных комментариев или сообщений подписчиков под своими постами переживают 26% опрошенных, а 22% признались, что чувствуют тревогу при просмотре контента в интернете. 15% респондентов отметили, что хотя бы раз беспокоились из-за того, что их контент игнорировали или не замечали, а 12% рассказали, что испытывают зависть по отношению к блогерам и пользователям, у которых больше подписчиков.

Ольга Магденко, психотерапевт сервиса Zigmund.Online: Есть много научных исследований доказывающих, что интенсивное использование социальных сетей может вызывать чувство тревоги, депрессивные симптомы, усталость, раздражительность. Это связано с тем, что в социальных сетях между людьми поверхностное общение, которое не предполагает установление и развитие отношений или близких связей.

Кроме того, 41% опрошенных задумывались об удалении своего профиля. Подавляющее большинство таких респондентов — люди от 18 до 24 лет.

Ольга Магденко, психотерапевт сервиса Zigmund.Online: Некоторые женщины чувствительны, восприимчивы, эмоционально лабильны, принимают близко к сердцу виртуальное общение в социальных сетях, устанавливая межличностное взаимодействие, замещая при этом недостаток живого общения.

Более половины (54%) опрошенных считает, что социальные сети помогают поддерживать связь с близкими людьми. При этом около трети заявили, что социальные сети отвлекают от важных дел, работы, учебы (29%) и вызывают зависимость (28%). Большинство женщин видят в социальных сетях негативные стороны, в то время как мужчины отмечают позитивные аспекты, такие как помощь в расширении кругозора и развитии.

Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence: С 2018 года мы наблюдаем кратный рост не только по количеству блогеров в России, но и объёмам бюджетов, которые рекламодатели хотят вкладывать в продвижение с помощью инфлюенсеров. Блогер сегодня — это полноценная профессия, фактически «пятая власть», которая в ближайшие пять лет вытеснит и заменит своим влиянием современные медиа. Поэтому мы изучаем не только отношение к блогерству как к профессии, но и её влияние на формирование современных трендов в обществе.