Объединяет людей и мотивирует работать: что думают россияне о корпоративной культуре

Для большинства российских сотрудников всех возрастов корпоративная культура имеет большое значение. 60% опрошенных заявили, что она объединяет людей в команде, 35% полагают, что корпоративная культура мотивирует работать. Об этом говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch, которое есть в распоряжении Sostav.

Для трети респондентов корпоративная культура — признак зрелости компании. Четверть опрошенных говорят, что через нее проще доносить до рынка и команды ценности бренда. Для каждого пятого участника опроса корпоративная культура важна, но он может работать и без нее.

67% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет отмечали объединяющую и мотивирующую роль корпоративной культуры, среди миллениалов таких 82%. При этом 32% представителей поколения Х думают, что бизнес может обойтись и без корпоративной культуры.

Большинство респондентов пытаются понять корпоративную культуру компании на стадии поиска работы. 48% смотрят соцсети и сайт организации, 47% читают отзывы сотрудников, 32% просматривают статьи в СМИ, 30% спрашивают знакомых о работе и жизни в компании. 13% соискателей не обращают внимания на этот фактор. Зумеры больше других доверяют отзывам (100%), а миллениалы — соцсетям (48%), отзывам (42%) и статьям в СМИ (39%).

Каждый третий респондент говорит, что самая комфортная корпоративная культура в технологических и IT-компаниях. На втором месте — малый и средний бизнес, независимо от сферы деятельности (22%), на третьем — строительные компании (12%).

Для зумеров определяющий фактор в копроративной культуре — атмосфера в коллективе (100% против 43% среди опрошенных всех возрастов). Для миллениалов одинаково значимы атмосфера (36%) и мотивация (30% против 23% среди всех). Они также обращают внимание на внешний имидж компании (12% против 8% среди всех), поддержку спорта и активного образа жизни (9%). Среди людей от 40 до 60 лет насчитывается 13% тех, кому важно совпадение принципов компании с их собственными.

53% опрошенных хотели бы иметь четкое понимание своего пути развития в компании. Около 30% ждут равных возможностей карьерного роста для всех сотрудников, 10% говорят, что у опытных специалистов должно быть преимущество. 35% жаждут активной корпоративной жизни.

Для зумеров важны прозрачность карьерного трека, возможности для развития внутри компании и демократичная обстановка без дресс-кода (по 67%), для миллениалов — активная корпоративная жизнь (55%), наличие системы нематериальной мотивации (36%) и социальная ответственность компании (34%).

Марина Михайлова, руководитель HR-направления Calltouch: При построении корпоративной культуры компаниям важно учитывать предпочтения сотрудников разных поколений. Но есть и объединяющие ценности. В Calltouch работа команды основана на полной открытости, мы делимся информацией с сотрудниками, обсуждаем достижения и проблемы, объясняем решения и изменения в работе. Каждый знает, как будет развиваться его карьера в компании и что нужно для достижения результата. Очень важна демократичность в общении: возможность высказать свои предложения, быть услышанным. Мы также создаем условия для развития талантов, регулярно проводя тренинги, воркшопы, обмен мнением внутри рабочих команд. А практика корпоративного коучинга совместно с консультантами НИУ ВШЭ помогает поддерживать мотивацию для профессионального роста внутри компании.

57% респондентов считают, что руководству необходимо чаще общаться с рядовыми сотрудниками в неформальной обстановке. 47% думают, что начальству нужно проводить корпоративные мероприятия и тимбилдинги. По словам 52% опрошенных, руководство должно собирать фидбэк от команды по всем важным решениям. 42% заявили, что начальство должно спрашивать мнение сотрудников, 27% — учитывать мнение работников при назначении руководителей.

Все опрошенные зумеры выступают за неформальное общение с начальством и совместную работу над стратегическими задачами. За иерархию и дисциплину высказались только 3% респондентов. Среди представителей поколения Х таких людей оказалось больше всего — 9%.

В опросе участвовали 2,8 тыс. человек.