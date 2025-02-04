LiveDune и Hate Agency: как финтех-компании в России развивают свои социальные сети

Диджитал-агентство Hate Agency и сервис аналитики и управления соцсетями LiveDune провели анализ социальных сетей 20 крупных финтех-брендов, включая банки и нео-банки, за период с января по сентябрь 2024 года. Цель исследования — выяснить, какие приемы и механики продвижения наиболее эффективно работают на развитие социальных сетей в российском финтехе. Какие были получены результаты, агентство рассказало редакции Sostav.

Telegram стал главной площадкой для финтех-компаний. Все 20 исследованных брендов активно развивают свои каналы на этой платформе, делая ставку на ее стремительный рост. «ВКонтакте» занимает второе место: здесь представлены 18 из 20 компаний, за исключением «Ozon Банка» и «Яндекс Пэй».

Суммарная аудитория «ВК-сообществ» финтех-компаний на 119% больше, чем в Telegram. Но прирост подписчиков в Telegram составил 28% за январь-сентябрь 2024 года, тогда как во «ВКонтакте» — всего 1%. Это подчеркивает огромный потенциал Telegram для роста. Примером может служить «Почта Банк», который увеличил свою аудиторию на 52,4%, и «Ozon Банк», более 99% аудитории которого собрано за 2024 год исключительно через Telegram.

Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) практически потерял свою актуальность в сегменте финтеха. Только «Точка Банк» продолжает публиковать контент на этой платформе. Это редкий случай для российского рынка, когда отрасль практически полностью уходит из Instagram*.

Telegram: платформа для роста

Средняя частота постинга составляет 23 публикации в месяц. При этом лидер по этой метрике «Т-Банк» публикует в 30 раз больше постов, чем «Райффайзен Банк», у которого минимум постов.

Наиболее популярный по просмотрам контент:

WOW-достижения. Успехи и рекорды, которые работают на имидж компании. Примеры включают, например, коллаборации бренда с популярными личностями.

Успехи и рекорды, которые работают на имидж компании. Примеры включают, например, коллаборации бренда с популярными личностями. Продуктовые новости. Информативный контент, который написан живым языком, легко для восприятия.

Информативный контент, который написан живым языком, легко для восприятия. Образовательные публикации. Полезные материалы по актуальным темам, таким как схемы мошенничества.

Основные драйверы вовлечения в Telegram:

Розыгрыши с ценными призами, такими как техника или сертификаты на покупки.

с ценными призами, такими как техника или сертификаты на покупки. Ненавязчивые интерактивы. Хоть в финтехе и не принято слишком развлекать аудиторию, бренды иногда используют опросы и мини-игры для роста ERV.

Хоть в финтехе и не принято слишком развлекать аудиторию, бренды иногда используют опросы и мини-игры для роста ERV. Продуктовый контент. Новости компаний хорошо работают не только на просмотры, но и на вовлечение.

Бенчмарк по просмотрам на пост для финтех-брендов в Telegram сегодня — 136 316. Однако средние просмотры «Альфа-Банка» сильно выше даже других брендов в топ-5, что искажает статистику. Если мы исключаем «Альфа-Банк» из выборки, то видим более реалистичный бенчмарк по просмотрам — 74 498. Самый высокий ERV в Telegram показал «Яндекс Пэй» — 1,93%, что в 3,2 раза выше среднего показателя в категории.

«ВКонтакте»: работа с лояльностью

«ВКонтакте» остается важной площадкой для финтех-компаний, хотя рост подписчиков здесь в среднем меньше, чем в Telegram. Но есть и исключения. Лидером по приросту стал «ВТБ», увеличив число подписчиков на 31,6% (70 370 новых пользователей).

Основные инструменты продвижения во ВКонтакте:

Таргетированная реклама — самый популярный и «простой» способ, чтобы привлечь как можно больше аудитории. Чаще всего банки продвигают публикации про продукт и анонс спецпредложений.

— самый популярный и «простой» способ, чтобы привлечь как можно больше аудитории. Чаще всего банки продвигают публикации про продукт и анонс спецпредложений. Громкие инфоповоды — у «Т-Банка» большой прирост аудитории случился после анонса ребрендинга, но запуск сопровождался масштабной кампанией не только в социальных сетях. Альфа-Банк — после анонса партнёрства с футбольным клубом.

— у «Т-Банка» большой прирост аудитории случился после анонса ребрендинга, но запуск сопровождался масштабной кампанией не только в социальных сетях. Альфа-Банк — после анонса партнёрства с футбольным клубом. Вирусный контент — этот метод использует «Сбер». Например, бренд повторил вирусный тренд из вертикальных видео с гномом, завирусившись среди молодой аудитории. Кроме этого, традиционно бренд снимает трогательные рекламные ролики, которые не только продвигает через медийную рекламу, но и публикует в соцсетях: такие ролики традиционно привлекают высокое количество репостов.

Средние просмотры постов финтех-брендов составляют 179 975 (без учета «Альфа-Банка»). Высокую вовлеченность показывают розыгрыши, опросы, мини-игры и продуктовый контент.

Результаты и тренды

Финтех-компании демонстрируют значительные различия в подходах к ведению социальных сетей. Telegram становится основным каналом для роста аудитории благодаря высокой вовлеченности и активному приросту подписчиков. «ВКонтакте», напротив, помогает в работе с лояльностью и удержании существующих пользователей.

Основные выводы включают:

Рост популярности Telegram за счет конкурсов, посевов и работы с инфоповодами;

Все финтех-бренды, кроме «Точка Банка», отказались от присутствия в Instagram*;

Продуктовый контент, WOW-достижения бренда и образовательный контент остаются лидерами по вовлеченности;

Конкурсы, ненавязчивый интерактив и WOW-новости бренда усиливают ERV контента.

Финтех-бренды продолжают инвестировать в качественный продуктовый контент, актуальные инфоповоды и интерактивные механики. Это позволяет им не только привлекать новую аудиторию, но и укреплять связь с существующими клиентами. Разные платформы требуют уникального подхода, и успешные компании адаптируют свои стратегии под специфику каждой из них.

Успешная работа в социальных сетях остается важной частью маркетинговой стратегии финтех-компаний, что подчеркивает необходимость гибкости и готовности к экспериментам.