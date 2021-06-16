Почти каждая пятая женщина инсценирует события в жизни ради постов в Instagram

Треть женщин подвержены навязчивому страху, что жизнь других людей в Instagram гораздо лучше и интереснее — «fear of missing out» (FOMO). Также треть женщин завидует жизни пользователей, на которых они подписаны в Instagram, а 13% опрошенных и вовсе чувствуют себя неудачницами, сообщается в исследовании онлайн-кинотеатра Premier (есть в распоряжении Sostav).

Кроме того, 50% опрошенных женщин считают близкими тех, за кем следят в Instagram, включая блогеров, которых подписчицы не знают лично. При этом только 39% опрошенных ответили, что показывают в Instagram свою реальную жизнь. 17% открыто признались, что регулярно инсценируют события или действия для фото в Instagram.

Видеосервис Premier организовал опрос среди 1500 респонденток из городов-миллионников России совместно с исследовательским агентством Vision.

Ранее исследователи из Университета Джорджа Мейсона доказали, что в соцсетях пользователи чаще делятся рецептами низкокалорийной пищи из нежирной рыбы и овощей, но в реальности предпочитают готовить нездоровые блюда с большим количеством жира и сахара.