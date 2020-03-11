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11.03.2020 в 15:15

Исполнительным директором Hearst Shkulev Digital стала Елена Шкулева

Исполнительный директор – это новая для компании позиция

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Елена Шкулева / Facebook

Елена Шкулева назначена исполнительным директором Hearst Shkulev Digital, сообщает пресс-служба компании. Она остается бренд-директором сайта Woman.ru, но покидает пост бренд-директора Marie Claire.

На новом рабочем месте Шкулева будет заниматься регулярной операционной деятельностью по всем digital проектам, полностью организовывать работы московских digital-команд: креативных, коммерческих, продуктовых и технических. Елена будет работать с бюджетами, принимать и контролировать проектные и внутренние KPI; отвечать за развитие сотрудников.

Елена Шкулева:

Я присоединяюсь к команде сильнейших брендов, за плечами которых стоят талантливые руководители — профессиональные игроки на рынке. Для меня невероятная возможность и очень большой предмет для гордости поработать в новом ключе. Я прихожу на эту должность в то время, когда в компании созданы, запущены и отлажены основные процессы, когда создана и организована структура, которая работает, и когда заключены эффективные сотрудничества. Основной задачей для себя я вижу ещё более глубокое усовершенствование и оптимизацию процессов, а также построение более правильной и эффективной коммуникации. А дальше, это совершенствование технологий, усиление команд и развитие новых бизнесов.

Елена Шкулева работает в Hearst Shkulev Media (HSM) с 2014 года. Ранее она занимала должность специалиста по трейд-маркетингу бренда Dior Parfumes&Cosmetics в Retail группы ООО «Селдико».

Hearst Shkulev Digital Елена Шкулева
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