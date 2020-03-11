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18+
11.03.2020 в 15:30

Сок «Добрый» и McCann Moscow запустили кампанию из кинематографичных роликов о фермерах

В серии видео раскрываются секреты производства

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Масштабные кинематографичные ролики, обновленная упаковка с QR-кодами и настоящие фермеры — всё это в центре новой кампании бренда, созданной в сотрудничестве с креативным агентством McCann Moscow.

Идея креативной кампании «Польза прямо с фермы» — показать путь фруктов от садов и плантаций по всему миру до стакана потребителя. QR-код на обновленной упаковке соков и нектаров приведет на интерактивную карту, где для каждой локации указана информация о фермерских угодьях, сортах фруктов и овощей и времени сбора урожая. Передвигая карту, можно наблюдать, как сырье из разных стран направляется в Россию и попадает на завод.

Анастасия Гадеева, Creative Excellence Manager, АО «Мултон»:

Для нас большим удовольствием и честью было привлечь к участию в кампании настоящих фермеров, тех самых людей, которые каждый день следят за тем, чтобы только отборные фрукты и овощи попадали в соки «Добрый». Вместе с командой McCann Moscow мы отправились в Воронеж и Астрахань, в Португалию и Таиланд, чтобы снять истории наших фермеров. Интегрированная кампания включает старт поддержки на ТВ в марте 2020 г., коммуникацию в Интернете при участии представителей цепочки производства, серию мероприятий и яркий запуск в розничных сетях.

Состав творческой группы:

АО «Мултон» («Добрый»)

Валерия Островская — Sr. Brand Manager
Дарья Бражникова — Brand Manager
Анна Реймонте — IMC Manager
Анастасия Гадеева — Creative Excellence Manager
Павел Кузин — Digital Manager

McCANN Moscow (Creative strategy, video production)

Марат Гарипов, Иван Гриднев — Associate Creative Directors
Ирина Аксенова — Group Account Director
Константин Баландин — TV Production Director

Why Not?!

Юрий Медведев — Executive Producer
Алексей Концевой — Режиссёр
Максим Смирнов — Оператор-постановщик
Иркен Утяшев — Директор сьемочной группы

SPOT Production

Михаил Маризов — Executive Producer
Данила Волков — Режиссёр
Ян Шевцов — Оператор-постановщик
Дмитрий Гришин, Алексей Гришин — продюсеры

Articul Media (Digital production)

Александр Чижиков — Strategic Director
Егор Серяков — Creative Director
Екатерина Стойкова — Client Service Director

McCann Moscow Мултон Добрый
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