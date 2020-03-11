Сок «Добрый» и McCann Moscow запустили кампанию из кинематографичных роликов о фермерах

Масштабные кинематографичные ролики, обновленная упаковка с QR-кодами и настоящие фермеры — всё это в центре новой кампании бренда, созданной в сотрудничестве с креативным агентством McCann Moscow.

Идея креативной кампании «Польза прямо с фермы» — показать путь фруктов от садов и плантаций по всему миру до стакана потребителя. QR-код на обновленной упаковке соков и нектаров приведет на интерактивную карту, где для каждой локации указана информация о фермерских угодьях, сортах фруктов и овощей и времени сбора урожая. Передвигая карту, можно наблюдать, как сырье из разных стран направляется в Россию и попадает на завод.

Анастасия Гадеева, Creative Excellence Manager, АО «Мултон»: Для нас большим удовольствием и честью было привлечь к участию в кампании настоящих фермеров, тех самых людей, которые каждый день следят за тем, чтобы только отборные фрукты и овощи попадали в соки «Добрый». Вместе с командой McCann Moscow мы отправились в Воронеж и Астрахань, в Португалию и Таиланд, чтобы снять истории наших фермеров. Интегрированная кампания включает старт поддержки на ТВ в марте 2020 г., коммуникацию в Интернете при участии представителей цепочки производства, серию мероприятий и яркий запуск в розничных сетях.

Состав творческой группы:

АО «Мултон» («Добрый»)

Валерия Островская — Sr. Brand Manager

Дарья Бражникова — Brand Manager

Анна Реймонте — IMC Manager

Анастасия Гадеева — Creative Excellence Manager

Павел Кузин — Digital Manager

McCANN Moscow (Creative strategy, video production)

Марат Гарипов, Иван Гриднев — Associate Creative Directors

Ирина Аксенова — Group Account Director

Константин Баландин — TV Production Director

Why Not?!

Юрий Медведев — Executive Producer

Алексей Концевой — Режиссёр

Максим Смирнов — Оператор-постановщик

Иркен Утяшев — Директор сьемочной группы

SPOT Production

Михаил Маризов — Executive Producer

Данила Волков — Режиссёр

Ян Шевцов — Оператор-постановщик

Дмитрий Гришин, Алексей Гришин — продюсеры

Articul Media (Digital production)

Александр Чижиков — Strategic Director

Егор Серяков — Creative Director

Екатерина Стойкова — Client Service Director