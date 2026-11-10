АКАР и Sostav подписали меморандум о создании единой экосистемы индустриальных рейтингов

На Национальном рекламном форуме (НРФ) Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav подписали меморандум о создании единой экосистемы рейтингов креативности и эффективности в индустрии маркетинговых коммуникаций. В подписании участвовали первый вице-президент АКАР, исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков и гендиректор Sostav Александр Трубников.

Цель партнерства — объединить методологическую экспертизу АКАР и информационные и технологические возможности Sostav для формирования единой системы представления результатов профессиональных конкурсов, фестивалей и премий. Экосистема будет направлена на создание прозрачного и последовательного ранжирования компаний на основе их достижений в области креативности и эффективности, а также на обеспечение участников рынка информацией о результатах и изменениях позиций в рейтингах в течение года.

Валентин Смоляков, вице-президент АКАР, исполнительный директор АКАР: На протяжении многих лет АКАР и Sostav рука об руку развивают индустрию маркетинговых коммуникаций. Создание единой экосистемы рейтингов креативности и эффективности — это следующий шаг на пути к повышению прозрачности и понятности рекламного рынка. Мы объединяем методологическую экспертизу и информационные возможности, чтобы создать общую систему представления профессиональных достижений компаний, основанную на прозрачных правилах и объективных критериях оценки.

Методологическая основа экосистемы будет разработана на базе действующих положений о рейтингах АКАР и Sostav с учетом опыта обеих сторон. Для этого планируется сформировать совместные рабочие группы с привлечением экспертов из различных сегментов рекламной индустрии.

Александр Трубников, гендиректор Sostav: У Ассоциации коммуникационных агентств России большой опыт разработки востребованных отраслевых продуктов. У Sostav есть редакция, аудитория и платформа, на которой мы ведем три рейтинга. Над одним из них — рейтингом медиаагентств — мы уже много лет работаем вместе с АКАР. Подписывая меморандум о создании единой экосистемы рейтингов креативности и эффективности в индустрии маркетинговых коммуникаций, мы нацелены объединить наши возможности для дальнейшего развития продуктов, позволяющих всем участникам рынка еще эффективнее решать свои бизнес-задачи.

В течение 2027 года будут определены единые принципы, критерии и подходы к формированию рейтингов. Отбор фестивалей, определение их весов и учитываемых номинаций останутся в компетенции комиссии по весам АКАР.

В рамках партнерства АКАР обеспечит методологическую основу рейтингов, обработку результатов и публикацию официальных итоговых данных на своем сайте. Sostav возьмет на себя информационное сопровождение экосистемы, публикацию промежуточных результатов в течение года и предоставление информационных и технологических ресурсов для представления рейтингов.

В 2026−2027 годах рейтинги АКАР и Sostav продолжат функционировать по действующим положениям, параллельно стороны займутся разработкой единой экосистемы и согласованием механизмов взаимодействия. Ее запуск запланирован на 2028 год.