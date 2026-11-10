«Яндекс» не смог восстановить около 3% клиентских данных в Yandex Cloud после атак на ЦОДы

Инженерам «Яндекса» удалось восстановить доступ к 97,16% клиентских данных на платформе Yandex Cloud после октябрьских атак беспилотников на дата-центры. Оставшиеся 2,84% информации «восстановить невозможно» из-за критических повреждений оборудования и отсутствия резервных копий на платформе, сообщили в компании.

У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло. Компания сохранила 100% такой информации.

После инцидентов компания изменила настройки резервного копирования. Теперь при создании новых виртуальных машин бэкапы включаются автоматически. При необходимости клиенты могут отказаться от этой опции.

Кроме того, «Яндекс» продолжает распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым площадкам в разных регионах России. Количество таких локаций планируется увеличить.

Атаки БПЛА на три дата-центра компании произошли с 8-го по 11 октября. Пострадали площадки в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОДов в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге вышли из строя несколько модулей.