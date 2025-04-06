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06.04.2025 в 10:29

Искусственный интеллект стал студентом Венского университета

Алгоритм по имени Flynn поступил на факультет цифрового искусства

Впервые в истории высшего образования искусственный интеллект был официально зачислен студентом университета. Венский университет прикладного искусства принял на программу по цифровому искусству алгоритм под именем Flynn. Об этом сообщается на официальной странице вуза.

AI-студента разработала художница и студентка того же университета Чиара Кристлер. Flynn прошел процедуру поступления наравне с другими абитуриентами: предоставил портфолио, прошел собеседование и креативный отбор. Приемная комиссия заявила, что формальных оснований для отказа не было — правила не обязывают студента быть биологическим человеком.

Flynn уже включен в учебный процесс: он посещает лекции, выполняет задания и даже планирует делиться рефлексиями об образовании в блоге.

Представители университета подчеркивают, что эксперимент не только исследует границы креативного мышления, но и задает важные вопросы о будущем образования, авторства и взаимодействия человека с машиной в гуманитарной сфере.

Искусственный интеллект
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