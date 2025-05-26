Суд отказал художнице «Ежика в тумане» в иске к ЦБ о нарушении авторских прав

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Банку России, касающийся возможного нарушения авторских прав при выпуске памятных монет с изображением персонажа мультфильма «Ежик в тумане». Об этом сообщает ТАСС.

Иск был подан в январе 2025 года. По мнению Ярбусовой, являющейся художником-постановщиком культового советского анимационного фильма, Центральный банк использовал визуальный образ персонажа без получения соответствующего разрешения и указания авторства, что, по мнению художницы, нарушает ее исключительные права как создателя.

В 2024 году ЦБ РФ выпустил три вида памятных монет в рамках серии «Российская (советская) мультипликация»: серебряную номиналом 3 руб. (тираж — 7 тыс. штук), 25-рублевую из стали с никелевым покрытием (850 тыс. экземпляров), а также из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (номинал — 25 руб., тираж — 150 тыс. штук).

Ранее режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн публично осудил выпуск коллекционных монет, назвав действия регулятора «воровством» и «плагиатом», поскольку у него и его супруги Ярбусовой разрешения на использование образов никто не запрашивал.