Сумма иска к Центробанку за нарушение прав на «Ежика в тумане» превысила 50 млн рублей

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова увеличила сумму иска к Центробанку России за нарушение авторских прав из-за изображения ежика на памятной монете. Ранее сумма исковых требований составляла 5 млн руб., сейчас — 50 млн руб., сообщает РИА Новости.

Ярбусова попросила Мещанский суд Москвы признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты и компенсировать моральный вред.

Художник-постановщик потребовала взыскать с ЦБ за нарушение исключительного права на изображение ежика в тумане двукратную стоимость контрафактных экземпляров — 50 млн 42 тыс. руб. Также Ярбусова попросила компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. и компенсацию за использование интеллектуальной собственности — 100 тыс. руб.

В Центробанке заявили, что получили изображения ежика от «Союзмультфильма». Регулятору предоставили несколько вариантов картинок на выбор. ЦБ пришлось изменить изображение с ежиком, отзеркалив его, иначе оно бы пересекалось с надписью.

Следующее заседание суда пройдет 27 марта, пишет ТАСС.

ЦБ выпустил памятные монеты «Ежик в тумане» к юбилею мультфильма в сентябре прошлого года. Регулятор представил три вида монет — из серебра, стали и медно-никелевого сплава.