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18+
11.12.2024 в 18:12

Против Coca-Cola подали иск из-за развития привыкания и хронических заболеваний у детей

Истцу 16 лет

16-летний американец Брюс Мартинес подал иск против 11 производителей безалкогольных напитков и сладостей, в том числе The Coca-Cola Company и Mondelez International. Истец утверждает, что продукты компаний, вероятно, могут вызывать у детей привыкание и хронические заболевания. Об этом пишет ТАСС.

Мартинес заявил, что из-за употребления продуктов компаний (напитков Coca-Cola, Pepsi, батончиков Mars и т. д.) у него к 16 годам развился сахарный диабет II типа и жировая болезнь печени.

В исковом заявлении говорится, что производители используют глубокую переработку продуктов, которая может вызывать у детей привыкание и приводить к развитию хронических заболеваний.

Интересы Мартинеса представляет юридическая фирма Morgan & Morgan. В компании говорят, что продукты глубокой переработки составляют порядка 67% рациона американских детей. В США минимум 14% взрослых и 12% детей зависимы от такого типа питания.

В иске отмечается, что употребление продуктов глубокой переработки может приводить к раку, деменции, синдрому раздражённого кишечника, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям.

Coca-Cola иск
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