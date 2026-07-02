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02.07.2026 в 05:50

ИРИ поддержит 152 национальных проекта почти на 22 млрд рублей

В числе победителей — сериалы по Булычеву и Толстому, подкасты и девять игр

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Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса на создание национального контента. Поддержку получат 152 проекта по пяти направлениям, на реализацию которых в 2026−2028 годах предусмотрено 21,8 млрд руб., сообщает ТАСС.

В разделе «Видеоконтент» отобраны 65 проектов — в том числе игровые и документальные сериалы: фантастическая адаптация произведений Кира Булычева «Академия светлого будущего», 12‑серийная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», шпионский детектив «Начальник разведки: Кембриджская пятерка», а также документальные циклы «Дети Курской битвы» и «Сергий всея Руси».

В категории «Контент в блогосфере» поддержаны 53 проекта — реалити, веб‑сериалы и подкасты, среди которых социальное докуреалити «Здравствуйте, я ваша бабушка», ситком «Чат дома» и проект «80 лет, 80 историй» к юбилею Калининградской области.

В направлении «Специальные интернет‑проекты» определены 25 победителей, в категории «Программные продукты» — девять игр для ПК и мобильных платформ, включая RPG‑шутер «Война Миров: Сибирь» и стратегию «Знамя победы».

В апреле ИРИ подвел итоги конкурса на создание ИИ-контента. Поддержку получат 42 проекта, общий объем поддержки достигнет 975 млн руб.

ИРИ
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