ИРИ поддержит 152 национальных проекта почти на 22 млрд рублей

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса на создание национального контента. Поддержку получат 152 проекта по пяти направлениям, на реализацию которых в 2026−2028 годах предусмотрено 21,8 млрд руб., сообщает ТАСС.

В разделе «Видеоконтент» отобраны 65 проектов — в том числе игровые и документальные сериалы: фантастическая адаптация произведений Кира Булычева «Академия светлого будущего», 12‑серийная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», шпионский детектив «Начальник разведки: Кембриджская пятерка», а также документальные циклы «Дети Курской битвы» и «Сергий всея Руси».

В категории «Контент в блогосфере» поддержаны 53 проекта — реалити, веб‑сериалы и подкасты, среди которых социальное докуреалити «Здравствуйте, я ваша бабушка», ситком «Чат дома» и проект «80 лет, 80 историй» к юбилею Калининградской области.

В направлении «Специальные интернет‑проекты» определены 25 победителей, в категории «Программные продукты» — девять игр для ПК и мобильных платформ, включая RPG‑шутер «Война Миров: Сибирь» и стратегию «Знамя победы».

В апреле ИРИ подвел итоги конкурса на создание ИИ-контента. Поддержку получат 42 проекта, общий объем поддержки достигнет 975 млн руб.