ИРИ направит более 5 млрд рублей на детский контент до 2027 года

Институт развития интернета выделит 5,1 млрд руб. на производство контента для детей до 14 лет в 2026−2027 годах. Средства пойдут на создание 35 проектов, включая игровые и анимационные сериалы, а также мобильные игры, об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе института.

В числе запланированных проектов — 11 игровых сериалов, 18 анимационных сериалов и шесть мобильных игр. В ИРИ подчеркивают, что контент будет сочетать развлекательные механики с развитием эмоционального интеллекта, социальных навыков и критического мышления.

Среди проектов, получивших поддержку, — сериал «Меняй места!» о путешествиях детей по городам России, второй сезон анимационного сериала «Как хитрый лис с зайцами урожай делил», а также игра «Бодо против троллей», созданная при участии Лаборатория Касперского и посвященная цифровой безопасности.

В среднем на один проект приходится около 145 млн руб., что, по мнению экспертов, можно считать умеренным уровнем финансирования. Для сравнения, бюджет фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» составил около 450 млн руб.

Аналитики добавляют, что для аудитории 10−15 лет по-прежнему наблюдается нехватка контента, тогда как сегмент дошкольной анимации, напротив, насыщен. При этом родители все чаще отдают предпочтение локальным и «безопасным» форматам, ориентируясь не только на интересы детей, но и на смысловую составляющую проектов и их соответствие ценностям.