Инвентарь селлера Roden Media сертифицирован Sizmek

Рекламные площадки агентства-селлера Roden Media прошли сертификацию на предмет сбора расширенных метрик компанией Sizmek, международным аудитором в области digital, чьей оценке доверяют крупнейшие мировые рекламодатели.

Количество онлайн-медиа растет с каждым годом. Аудитория стремительно перемещается в интернет, и в этом изобилии инвентаря у рекламодателей остро встает вопрос качества приобретаемого трафика. У селлеров и представителей интернет-ресурсов возникает необходимость предоставить клиенту возможность убедиться в «чистоте» трафика их сайтов.

Roden Media уверен в качестве своего рекламного инвентаря, теперь все 300 млн ежемесячно просматриваемых страниц интернет-сайтов из его пула могут быть замерены с помощью большого количества метрик. Среди наиболее востребованных — такие как безопасность окружения рекламного сообщения (brand safety), видимость (viewability) и доля невалидного (fraud) трафика. Клиенты Roden Media при использовании стороннего аудита могут быть полностью уверены в прозрачности размещения на всех площадках селлера, а также узнать о показе рекламы в безопасном для себя контенте.

Денис Романовский, генеральный директор Roden Media: Мы не первый год сотрудничаем с Sizmek в рамках верификации рекламного инвентаря, и я очень рад, что нам удалось в оперативном режиме сертифицировать весь наш обновленный пул сайтов. Это означает, что весь инвентарь компании Roden Media может быть измерен на соответствие международным стандартам качества, что даст возможность нашим рекламодателям с максимальным успехом достигать своих KPI. Для нас, как для селлера, качественный рекламный трафик — вопрос репутации и доверия клиентов.

Дмитрий Фролов, исполнительный директор Sizmek: Рынок меняется в лучшую сторону. Клиентам, кроме красивых цифр в отчетах, теперь нужна дополнительно полная прозрачность и возможность проводить независимый аудит в режиме каждого совершенного показа и клика. Мы рады, что не только клиенты, но и площадки стали это осознавать. Качество собственного инвентаря и готовность к внешнему аудиту — это база, без которой трафик перестает быть востребованным.

Roden Media присутствует на рынке интернет-рекламы 11 лет и специализируется на продаже рекламных возможностей интернет-сайтов холдингов «Интерфакс» (Interfax.ru, Finmarket.ru), ВГТРК (Vesti.ru, Vestifinance.ru, Russia.tv, Live.Russia.tv, Med.Vesti.ru, Realty.Vesti.ru, Auto.Vesti.ru, Hitech.Vesti.ru, Nauka.Vesti.ru, Filmpro.ru), а также площадок TVC.ru, Klerk.ru. FinRussia,ru, VodaBereg.ru, StyleNews.ru.