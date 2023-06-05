В России вырос спрос на концерты музыкальных групп-трибьютов

В России растёт интерес к концертам музыкальных групп-трибьютов известных исполнителей. Речь о коллективах и артистах, перепевающих песни известных музыкантов, копируя их внешность и стиль. С января по май 2023-го на 155% увеличились продажи билетов на такие мероприятия, а число событий в сегменте выросло на 95%. Средний чек поднялся на 43%, до 4,3 тыс. руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса по продаже билетов «Яндекс Афиша».

В Ticketscloud подтвердили изданию, что с начала этого года прошли либо анонсированы 135 мероприятий, а за весь прошлый год — всего 152. По данным компании, за март 2023-го было проведено 44 трибьюта, в то время как годом ранее — только 14 концертов.

В МТС Live (входит в экосистему МТС) также отметили рост числа концертов в данном сегменте, но абсолютные показатели не раскрыли. В компании полагают, что развитие сегмента связано с отсутствием концертов зарубежных исполнителей, спрос на музыку которых в живом исполнении остался.

По словам директора по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, сейчас продажи в сегменте концертов стабильно растут, частью этого тренда стали и трибьют-концерты. Однако эксперт уверен, что трибьют-шоу набирают популярность не только за счёт громких имён — «это отлично проработанные перформансы».

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что аудитория насытится подобными зрелищами в ближайшее время, спрос сократится, а отрасли придётся искать новые форматы.

Ранее Ticketscloud зафиксировал, что зимой спрос на концерты рекордно вырос — на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, он увеличился на 5% в сравнении с осенью 2022-го.