Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Goose Gaming
KURAGA – Агентство креативного маркетинга
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.06.2023 в 07:30

В России вырос спрос на концерты музыкальных групп-трибьютов

С января по май продажи билетов на такие мероприятия увеличились на 155%

В России растёт интерес к концертам музыкальных групп-трибьютов известных исполнителей. Речь о коллективах и артистах, перепевающих песни известных музыкантов, копируя их внешность и стиль. С января по май 2023-го на 155% увеличились продажи билетов на такие мероприятия, а число событий в сегменте выросло на 95%. Средний чек поднялся на 43%, до 4,3 тыс. руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса по продаже билетов «Яндекс Афиша».

В Ticketscloud подтвердили изданию, что с начала этого года прошли либо анонсированы 135 мероприятий, а за весь прошлый год — всего 152. По данным компании, за март 2023-го было проведено 44 трибьюта, в то время как годом ранее — только 14 концертов.

В МТС Live (входит в экосистему МТС) также отметили рост числа концертов в данном сегменте, но абсолютные показатели не раскрыли. В компании полагают, что развитие сегмента связано с отсутствием концертов зарубежных исполнителей, спрос на музыку которых в живом исполнении остался.

По словам директора по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, сейчас продажи в сегменте концертов стабильно растут, частью этого тренда стали и трибьют-концерты. Однако эксперт уверен, что трибьют-шоу набирают популярность не только за счёт громких имён — «это отлично проработанные перформансы».

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что аудитория насытится подобными зрелищами в ближайшее время, спрос сократится, а отрасли придётся искать новые форматы.

Ранее Ticketscloud зафиксировал, что зимой спрос на концерты рекордно вырос — на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, он увеличился на 5% в сравнении с осенью 2022-го.

Россия Музыка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.