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18+
03.06.2019 в 09:40

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле во время ЛЧ

Смелый поступок Кинси Волански привлёк к ее аккаунту более 2 млн подписчиков

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Twitter

Instagram-аккаунт модели и актрисы из США Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, заблокирован. Сама актриса утверждает, что ее взломали. Об этом она написала в Twitter.

Кинси Волански выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в купальнике без символики принимавших участие в матче клубов. Судья был вынужден остановить матч, пока девушку не вывели с поля.

Позднее в Instagram она рассказала, что именно такие сумасшедшие поступки помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живет, и запоминаются навсегда. За день аудитория модели в соцсети возросла с 300 тысяч до 2,5 миллиона подписчиков.

«Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а затем тебя взламывают, просто беги, Кинси. Это эмоциональные американские горки», — написала она в Twitter.

Instagram Лига Чемпионов Кинси Волански
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