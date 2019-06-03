Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле во время ЛЧ

Instagram-аккаунт модели и актрисы из США Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, заблокирован. Сама актриса утверждает, что ее взломали. Об этом она написала в Twitter.

Кинси Волански выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в купальнике без символики принимавших участие в матче клубов. Судья был вынужден остановить матч, пока девушку не вывели с поля.

Позднее в Instagram она рассказала, что именно такие сумасшедшие поступки помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живет, и запоминаются навсегда. За день аудитория модели в соцсети возросла с 300 тысяч до 2,5 миллиона подписчиков.

«Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а затем тебя взламывают, просто беги, Кинси. Это эмоциональные американские горки», — написала она в Twitter.