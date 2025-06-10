Топ-менеджеры европейских компаний объяснили сохранение бизнеса в России

Несмотря на сохраняющиеся санкции и геополитическую нестабильность, большинство европейских компаний не планируют уходить с российского рынка. Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 67% компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России. Главные причины для сохранения присутствия в стране — большой объем рынка, производственный потенциал и адаптация к новым условиям. Индекс делового климата, который рассчитывает АЕБ, в 2025 году составил 127 баллов из 200 возможных, повторив результат предыдущего года. Об этом сообщает РБК.

После резкого падения показателей в 2022 году европейский бизнес в России достиг фазы стабилизации. Компании модернизировали операционные модели, перестроили цепочки поставок и научились работать в условиях сохраняющихся ограничений. Важную роль также сыграли низкие производственные издержки, наличие квалифицированного персонала и меры господдержки. Среди оставшегося бизнеса много итальянских компаний, 70% из которых продолжают работать в стране.

В 2025 году фиксируется сокращение сделок по продаже российских активов — всего девять за первый квартал, против 15 годом ранее. Основные препятствия — рост фискальной нагрузки при продаже бизнеса и высокая ключевая ставка. Это делает уход как финансово затратным, так и организационно сложным, особенно в условиях, когда краткосрочные перспективы экономики оцениваются сдержанно, а надежды связываются с долгосрочным восстановлением.

Ключевыми проблемами для иностранных инвесторов остаются санкции и ответные меры, в первую очередь ограничения на банковские операции, экспортно-импортные барьеры и геополитическая неопределенность. По данным АЕБ, 87% компаний в той или иной мере пострадали от санкционного давления. Несмотря на это, 82% респондентов ожидают роста российской экономики в долгосрочной перспективе. Годом ранее так отвечали 66% опрошенных.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) объединяет более 380 компаний из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), а также других государств, ведущих деятельность на территории России. Ежегодное исследование, проведенное в апреле-мае 2025 года, было основано на онлайн-интервью с топ-менеджерами 100 компаний — членов ассоциации.