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29.04.2025 в 10:43

Иностранные банки не исключают восстановления бизнеса в России

Заинтересованность в российском рынке подтвердили участники закрытой встречи с депутатами

Иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, такую позицию иностранные финансисты озвучили на закрытой встрече депутатов с представителями европейского бизнеса, состоявшейся в апреле.

Аксаков уточнил, что в случае нормализации отношений России с западными странами иностранные банки могут начать процесс возвращения на отечественный рынок. До февраля 2022 года в РФ работали дочерние структуры крупных зарубежных банков, включая «Райффайзенбанк» (Австрия), «Росбанк» (Франция), «Юникредит Банк» (Италия), «Ситибанк» (США), «Хоум Банк» (Чехия) и «ОТП Банк» (Венгрия).

Несмотря на геополитические сложности, некоторые иностранные игроки продолжают операционную деятельность в стране. В частности, «Райффайзенбанк» и «Юникредит Банк» до сих пор входят в перечень системно значимых кредитных организаций, утверждаемый Центральным банком России.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), продолжающая вести бизнес в России, приостановила процесс продажи своего местного подразделения. Решение якобы было принято на фоне возобновления политических контактов между Москвой и Вашингтоном.

Однако группа опровергла это сообщение: «Процесс продажи не остановлен и не заморожен», — заявил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о заморозке процесса.

Россия бизнес Иностранные банки
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