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18.04.2025 в 09:50

Raiffeisen прекратил попытки продать российский бизнес

Сделка заморожена на фоне судебных разбирательств и изменяющейся позиции США по отношению к Москве

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), продолжающая вести бизнес в России, приостановила процесс продажи своего местного подразделения. Решение было принято на фоне возобновления политических контактов между Москвой и Вашингтоном, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники Financial Times отметили, что приостановка вызвана в том числе глобальной неопределенностью и необходимостью оценить возможные изменения в позиции США. Один из собеседников указал, что «попытки серьезной продажи прекращены», однако добавил, что ситуация может снова измениться в зависимости от политической и юридической обстановки.

Сделка по продаже активов RBI в России оказалась под угрозой еще в прошлом году, когда российский суд заморозил акции дочерней компании банка и обязал австрийского кредитора выплатить компенсацию в размере 2 млрд евро. В начале 2025 года RBI официально сообщил о приостановке передачи акций из-за продолжающегося судебного разбирательства. Несмотря на это, банк заявил, что продолжает процесс сворачивания бизнеса в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

Между тем RBI продолжает нести убытки: в четвертом квартале 2024 года российское подразделение зафиксировало чистый убыток в размере 240 млн евро. Подобный уровень потерь не наблюдался даже в период пандемии или кризиса 2022 года. Основной причиной стали дополнительные резервы на 840 млн евро, сформированные для покрытия возможных убытков по судебному делу в России.

Москва Raiffeisen Raiffeisen Bank International (RBI) Вашингтон
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