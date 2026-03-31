Инициативу о запрете «обвинительной информации» в СМИ отозвали после критики

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал инициативу о закреплении в законодательстве понятия «обвинительная информация» и запрете ее распространения в СМИ до вступления в силу судебного решения. Соответствующий документ ранее был направлен на экспертизу в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ, однако по просьбе автора снят с экспертно-правовой оценки, пишет ТАСС.

Инициатива вызвала публичную дискуссию, в том числе критику со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина, который призвал парламентариев более ответственно подходить к выдвижению подобных предложений и учитывать их общественные последствия. Он также подчеркивал, что документ не вносился на рассмотрение нижней палаты парламента.

Законопроект предполагал введение понятия «обвинительная информация» — сведений, формирующих вывод о причастности физического или юридического лица к противоправным или недобросовестным действиям. Предлагалось разрешить распространение таких данных только после вступления в силу судебного акта.

При этом автор инициативы указывал, что использование формулировок вроде «предположительно» или «по мнению источников» не освобождает от ответственности за публикацию подобных сведений. За нарушение предлагалось установить штрафы до 300 тыс. руб. для граждан, до 700 тыс. руб. для должностных лиц и до 2 млн руб. для юридических лиц.