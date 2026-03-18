18.03.2026 в 07:20

Журналистов предложили штрафовать за «обвинительный тон» до решения суда

Оговорки «предположительно» или «по данным источников» не будут иметь значения

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который запрещает СМИ и пользователям соцсетей распространять «обвинительную информацию» до вступления судебного решения в силу. Об этом сообщает Forbes.

Авторы инициативы предлагают наказывать за распространение информации, которая формирует впечатление, что человек или компания совершили что-то противоправное. Под запрет попадают не только прямые обвинения, но и любые формулировки, которые могут создать у аудитории ощущение вины — даже если используются оговорки вроде «предположительно» или «по данным источников».

Также не спасают ссылки на проверки или расследования. «До вступления судебного акта в законную силу допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме, не содержащей утверждений либо предположений о виновности конкретного физического или юридического лица», — сказано в тексте проекта.

За нарушения предлагают ввести штрафы: 100−300 тыс. руб. для граждан, 300−700 тыс. руб. для должностных лиц и 1−2 млн руб. для юрлиц. За нарушения «солидарную ответственность» будут нести все —учредители, редакция, издатели, распространители, журналисты, авторы сообщений и материалов.

Инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы. На этом фоне в Кремле ранее заявляли о необходимости цензуры в СМИ, а также признавали снижение числа частных медиа в стране.

Ранее австралийские аналитики выяснили, что сенсационные заголовки и кликбейт подрывают доверие аудитории к новостям. Так, СМИ, использующие агрессивные заголовочные форматы, все чаще воспринимаются пользователями как источники вводящего в заблуждение контента.

