Журналистов предложили штрафовать за «обвинительный тон» до решения суда

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который запрещает СМИ и пользователям соцсетей распространять «обвинительную информацию» до вступления судебного решения в силу. Об этом сообщает Forbes.

Авторы инициативы предлагают наказывать за распространение информации, которая формирует впечатление, что человек или компания совершили что-то противоправное. Под запрет попадают не только прямые обвинения, но и любые формулировки, которые могут создать у аудитории ощущение вины — даже если используются оговорки вроде «предположительно» или «по данным источников».

Также не спасают ссылки на проверки или расследования. «До вступления судебного акта в законную силу допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме, не содержащей утверждений либо предположений о виновности конкретного физического или юридического лица», — сказано в тексте проекта.

За нарушения предлагают ввести штрафы: 100−300 тыс. руб. для граждан, 300−700 тыс. руб. для должностных лиц и 1−2 млн руб. для юрлиц. За нарушения «солидарную ответственность» будут нести все —учредители, редакция, издатели, распространители, журналисты, авторы сообщений и материалов.

Инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы. На этом фоне в Кремле ранее заявляли о необходимости цензуры в СМИ, а также признавали снижение числа частных медиа в стране.

