24.03.2026 в 16:20

Госдума не рассматривает инициативу о штрафах за обвинения в СМИ до решения суда

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал предложение спорным

Госдума не будет рассматривать законодательную инициативу Госсовета Татарстана, направленную на ограничение публикации обвинительной информации в СМИ до вступления решения суда в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул спорность предложения.

На прошлой неделе инициатива Татарстана была направлена в Совет законодателей, а не в Госдуму, уточнил Володин. По его мнению, депутаты должны подходить к подобным идеям с осторожностью и не создавать излишнего напряжения в обществе.

Госдума не рассматривает эту инициативу, может быть, и не будет рассматривать, резюмировал председатель ГД.

Проект Госсовета Татарстана предполагает запрет на публикацию сообщений, создающих впечатление о виновности конкретного человека или компании, даже при использовании формулировок вроде «предположительно» или «по мнению источников».

За нарушения планировались штрафы до 300 тыс. руб. для физических лиц, до 700 тыс. руб. для должностных лиц и до 2 млн руб. для юридических лиц.

