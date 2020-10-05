Unilever Food Solutions поддержал ресторанный бизнес движением #закажиИподдержи

Пандемия и карантин негативно повлияли на многие сегменты бизнеса. В их числе оказалась отрасль HoReCa. Бренд Unilever Food Solutions решил помочь ресторанному бизнесу в этот сложный период и при поддержке Initiative запустил движение «закажиИподдержи». Команда агентства рассказала о реализации проекта.

Весной 2020 года в нескольких крупных городах России размещалась наружная реклама бренда. Чтобы поддержать ресторанный сектор в пик пандемии и в период закрытия ресторанов, Unilever Food Solutions безвозмездно передал свой рекламный инвентарь, предназначенный для продвижения бренда, ресторанам, которые находились рядом с выкупленными под рекламу бренда UFS билбордами. Реклама призывала поддержать конкретный ресторан и заказать в нем еду домой.

Часть наружной рекламы была посвящена общему призыву поддержать любимый ресторан — без привязки к определенному бренду.

Два месяца наружная реклама ресторанных заведений оплачивалась брендом Unilever Food Solutions. Также была организована кампания в соцсетях, призывающая поддержать любимый ресторан.

После ослабления карантина и открытия ресторанных веранд бренд Unilever Food Solution продолжил поддерживать рестораны и запустил уже онлайн движение #закажиИподдержи, чтобы помочь восстановить трафик гостей в места общественного питания.

Наталья Агафонова, директор по маркетингу Unilever Food Solutions: Ресторанный бизнес все еще испытывает большие трудности, так как трафик гостей значительно сократился в период пандемии. Мы не могли остаться в стороне в такой сложный для дружественных заведений период — наш бренд Unilever Food Solutions предложил рестораторам присоединиться к движению #закажиИподдержи и обратиться к гостям своих ресторанов, чтобы каждый мог поддержать любимое заведение в это непростое время.

Механика

Бренд Unilever Food Solutions предложил ресторанам, которые нуждаются в помощи и испытывают трудности, присоединиться к движению #закажиИподдержи и получить бесплатное продвижение в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе». Для этого представителю ресторана нужно было оформить заявку на промостранице акции.

После проверки данных к локации ресторана в «Яндекс.Картах» подключалось рекламное сообщение акции #закажиИподдержи с призывом посетить этот ресторан и возможностью для его гостей выиграть приз — один из трех iPhone (призы предоставлялись брендом UFS).

Также ресторан отмечался специальной рекламной меткой на маршрутах пользователей. Подобная реклама позволяет рассказать пользователям о специальном предложении в конкретных точках (ресторанах). Одним нажатием на метку пользователь может открыть рекламное объявление и скорректировать свой маршрут, чтобы заехать в ресторан.

Оплату за размещение рекламы ресторанов в «Яндексе» взял на себя бренд UFS.

Движение «закажиИподдержи» не осталось без внимания блогеров. Кампанию поддержали шефы Роман Редман и Андрей Колодяжный, а также владелец ресторанов, один из лидеров мнений на рынке HoReCa Дмитрий Левицкий. Они на своем примере продемонстрировали возможности, которые предоставил UFS в сложный для ресторанов период, и призвали гостей вернуться в свои любимые заведения.

Наталья Агафонова, директор по маркетингу Unilever Food Solutions: Мы очень рады, что движение «закажиИподдержи» нашло большой отклик, и надеемся, поддержка бренда UFS принесла реальную пользу участникам ресторанного бизнеса. По итогам кампании 269 ресторанов из разных городов воспользовались предложением Unilever Food Solutions и разместились с рекламой в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе».