Кейс Ingate и ПЭК: как «ChatGPT Таргетинг» от Roxot увеличил конверсию в 2,2 раза

Оператор грузоперевозок ПЭК — «Первая Экспедиционная компания» — и агентство Ingate работали над продвижением сервиса доставки сборных грузов по России. В программатик-канале они разделили бюджет между тремя DSP. Roxot показал post-view-конверсию в 2,2 раза выше, чем другие партнёры: 0,022% против 0,01% и 0,004%. Для показа рекламы целевой аудитории компания использовала «ChatGPT Таргетинг» — инструмент для определения интересов пользователей в интернете с помощью нейросети.

Рекламная кампания «ПЭК — эксперт грузоперевозок»

ПЭК — мультисервисный оператор логистических услуг, эксперт комплексных решений и организации локальных и международных грузоперевозок. Ежегодно услугами компании пользуются более 4,5 млн клиентов.

Компания продвигает услуги через разные каналы, в том числе интернет-рекламу. Агентство Ingate реализует стратегию диджитал-продвижения компании и её услуг на территории России и СНГ. В качестве KPI для охватных каналов команда использовала брендформанс-метрики с упором на post-view-конверсию. В процессе работы Ingate тестировало различные программатик-платформы и источники данных, в том числе Roxot.

Вводные данные кампании:

период: один месяц;

ЦА: физические и юридические лица с потребностью отправки грузов по России;

формат: баннерная реклама;

посадочная страница: калькулятор стоимости доставки груза;

KPI: post-view-конверсия более 0,01%.

Таргетинг с использованием ИИ от Roxot

Для построения целевого сегмента аудитории команда агентства использовала «ChatGPT Таргетинг» — решение от Roxot, которое использует нейросеть для более точного таргетинга по интересам. Оно анализирует текстовое наполнение страниц, извлекает его смысл и использует эти данные, чтобы определить тематику текущего интереса посетителя сайта. При этом реклама может быть как на самой странице с нужным контентом, так и на других сайтах сети компании с использованием cookies.

Как именно работает «ChatGPT Таргетинг»?

Roxot собирает текстовое наполнение страниц, которые посещают пользователи. Собранная информация отправляется в ChatGPT по API. ChatGPT анализирует текст для определения тематик и смысла контента. Roxot на основе анализа проставляет теги к URL страницы и к пользователю в cookies. Реклама таргетируется по всей сети на пользователей, которые посещали страницы с релевантным контентом, и непосредственно на этих страницах с учётом дополнительных данных.

Какие страницы может использовать ChatGPT для извлечения тематик и смыслов?

Решение имеет доступ к большому количеству качественных данных, так как Roxot напрямую работает с 120 крупными паблишерами рунета: ТАСС, РБК, «Хабр» и другими. Решение может распознать релевантный контент, даже если на странице нет ключевых слов по теме. В случае с грузоперевозками это могут быть:

статьи о логистике и грузоперевозках;

ресурсы о локальной торговле, ведении бизнеса, импорте или экспорте;

новости бизнеса и логистики, аналитика с трендами, сводки индустрии;

форумы и сообщества, публикации с просьбой дать совет по выбору грузовых перевозчиков, оптимизации процессов доставки или решению проблем с доставкой;

материалы со сравнениями ставок и условий доставки организаторов перевозок.

При этом «ChatGPT Таргетинг» позволяет отсекать критический контент и показывает рекламу только на страницах с Brand Safety контентом.

Результаты и выводы

По ходу кампании агентство отслеживало CTR и post-view-конверсии с помощью промерочных пикселей «Яндекс Метрики» для медийной рекламы.

Roxot DSP выполнил и превзошел KPI рекламодателя по post-view-конверсии: средний PV CR составил 0,022%. Этот показатель оказался выше аналогичного у DSP1 в 2,2 раза и DSP2 в 5,5 раз. Детальное сравнение метрик мы представили в таблице.

Roxot выдержал CTR на уровне 0,14%, результат DSP2 — 0,45%, но конвертация в заказы значительно ниже. «Показатель post-view-конверсии первичен для оценки эффективности — нет смысла в кликах, которые не приносят клиенту продажи. Roxot привлекает только качественный трафик, который конвертится в заявки», — подчёркивает команда Ingate

Орешников Константин, медиадиректор Ingate:



Однажды попался кейс от Roxot по какой-то рекламной кампании. Стало интересно, как именно категоризируются сайты. Мы пообщались с ребятами и решили, что даже если половина того, что они рассказывают, — правда, то должно быть очень неплохо с точки зрения эффективности. Так и получилось: отличные результаты, хорошая вовлечённость со стороны команды Roxot и помощь в процессе оптимизации рекламной кампании.

Представители Ingate отмечают, что кампании Roxot с использованием «ChatGPT Таргетинга» показывают более высокие результаты эффективности в сравнении с работой других DSP. Заполнить и отправить заявку сложнее, чем кликнуть по баннеру — для этого пользователь должен быть предварительно уже готов заказать доставку груза. «ChatGPT Таргетинг» находит таких людей и показывает им рекламу сразу в момент проявления интереса к продукту, в отличие от других инструментов, которые работают на массиве ретроспективных данных.

Никифоров Андрей, директор по маркетингу ПЭК: В условиях жёсткой конкуренции на рынке логистических услуг, качественная работа с целевой аудиторией, высокая скорость принятия решений на основе анализа большого числа данных и гибкость — одни из ключевых факторов успешности бизнеса. Мы решили интегрировать нейросеть ChatGPT Таргетинга" в наши рекламные кампании и получили хорошие результаты. Отмечу достаточно высокую точность определения интересов аудитории и позитивное влияние на качество полученного трафика во время теста.

Радмир Насыров, основатель и генеральный директор Roxot: Такие результаты показывает не только реклама сервисов логистики. Roxot протестировала «ChatGPT Таргетинг» на 70 рекламных кампаниях для рекламодателей из восьми сфер. Например, для рекламы недвижимости мы добились роста конверсии в 4,5 раза. Для рекламы лекарственного препарата получилось снизить CPA в три раза, а в категории товаров для дома — в 2,7 раз.

Ingate рассказывает, что увеличение результативности кампаний достигается потому, что инструмент помогает рекламодателям:

более точно определять текущие интересы аудитории;

мгновенно реагировать на изменения поведения пользователей;

показывать рекламу среди релевантного контента;

строить узкие кастомные сегменты аудиторий;

обеспечивать высокий уровень Brand Safety.

«ChatGPT Таргетинг» доступен для всех рекламодателей Roxot. Для размещения рекламных кампаний можно связаться с основателем и генеральным директором компании Roxot Радмиром Насыровым в Telegram.

Команда проекта

ПЭК (клиент)

Директор по маркетингу: Никифоров Андрей

Начальник отдела аналитики и управления продуктами: Александра Новикова

Roxot (рекламная платформа)

Операционный директор: Александр Харитошин

Специалист по таргетированной рекламе: Светлана Порошина

Специалист по таргетированной рекламе: Анастасия Васильева

Специалист по таргетированной рекламе: Антон Кузьмин

Ingate (агентство)

Диджитал-стратег: Синельникова Алина

Менеджер проекта: Кусова Ольга

Медиадиректор: Орешников Константин