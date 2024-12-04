Информацию о товарах на маркетплейсах и в поисковиках могут признать рекламой

Любую информацию о товарах или услугах, опубликованную в классифайдах, маркетплейсах и в поисковиках, могут признать рекламной. Такой пункт содержится в подзаконном акте, уточняющим поправки к ФЗ «О рекламе», которые предусматривают появление 3% сбора за распространение онлайн-рекламы. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Согласно формулировке, к рекламе будет относиться любая информация на маркетплейсах, классифайдах и поисковиках, если она адресована неопределенному кругу лиц, направлена на привлечение внимания к товару, работе или услуге и не носит характер справочных или аналитических материалов. Такими материалами будут считаться результаты поисковой выдачи, каталоги, выполненные в едином стиле, а также информация о товарах на сайте производителя.

Документ не относит к рекламе объявления о найме на работу и передаче вещей или животных безвозмездно, а также отзывы о товарах, продавцах, производителях без привлечения внимания к конкретному товару или услуге.

Эксперты поясняют, что согласно документу, рекламой является все, что как-либо выделяет товар или услугу на фоне остальных — баннеры на главной странице приложения маркетплейса, в каталоге товаров. В Ассоциации больших данных полагают, что текущая редакция проекта постановления допускает возможность отнесения к рекламе объявлений и карточек товаров. В таком случае на них распространится не только необходимость делать отчисления, но и все регулирование рекламы.

Напомним, что данный подзаконный акт также вводит сбор за размещение интернет-рекламы. Ставка сбора может составить 3% от соответствующего дохода. Участники отрасли критиковали инициативу, утверждая, что она дискриминирует интернет-платформы по отношению к другим рекламным носителям.