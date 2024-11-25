Участники рынка просят снизить сбор за интернет-рекламу до 1%

В администрации президента (АП) попросили Минцифры и ФАС уточнить критерии сбора в размере 3% от доходов с интернет-рекламы, а также предоставить алгоритм расчета. Участники рынка, в свою очередь, предлагают снизить ставку сбора до 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Замглавы АП Максим Орешкин рекомендовал Минцифры обеспечить доработку поправок к закону «О рекламе», вводящих 3%-ный сбор с доходов за распространение интернет-рекламы.

По словам источника издания, в обновленном варианте законопроекта должен быть предоставлен конкретный алгоритм учета таких доходов. Так, необходимо прописать, что именно относится к интернет-рекламе для целей сбора. Критерии рекомендуется разработать вместе с представителями рынка, «учитывая различные модели ведения бизнеса».

В свою очередь, АРИР предлагает снизить размер сбора до 1%. РАЭК поддерживает идею сократить долю сбора до 1%, объясняя это тем, что сбор в размере 3% для всех участников цепочки может привести к резкому увеличению стоимости рекламы.

Ранее стало известно, что идея введения нового сбора за распространение интернет-рекламы содержится в проекте бюджета на 2025−2027 годы. Эти средства могут быть направлены на реализацию мероприятий нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».