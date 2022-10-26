Цены на ТВ-рекламу в 2023 году вырастут до 30%

В Starlink проанализировали изменение базовой цены федерального ТВ на 2023 год по сравнению с показателями 2022-го. Наибольший рост специалисты зафиксировали в орбитальном направлении — базовые цены выросли на 25−30%.

Рост на 30% наблюдают на телеканалах ТНТ, СТС, «Че», 2×2, «Россия 24», «Матч ТВ».

На каналах «Первый», «Россия 1», «РенТВ», ТВЦ, «Суббота» рост базовой цены составил 26%.

На каналах НТВ, «Пятый», «ТВ-3», «Пятница» базовые цены повышены на 23%.

На «Домашний», «Ю», «Карусель», «Звезда», «Дисней», ТНТ4, «МузТВ», «Мир», «Спас» — цены выросли на 20%.

Цена на тематическое направление изменилась примерно на 20%.

В Москве значимый рост базовой цены наблюдается на каналах ТНТ и «Пятница» — рост 18,5%. На канале СТС рост базовой цены 15%. На каналах «Пятый» и «Рен ТВ», ТВ-3 рост составил 13−11%. «Первый канал» стал дороже на 8%.

Наименьший рост в 3% зафиксирован на каналах: «Россия 1», НТВ, «Домашний», «Звезда», «Россия 24», ТВЦ, «Че», «Ю», «Дисней», «Карусель», «Матч-ТВ», «Москва 24», RUTV, TV1000, «TV1000 Русское кино», «Доверие», «Мир», РБК, СТС Love, «Суббота», ТНТ4.

В Санкт-Петербурге также наибольший рост базы принесли телеканалы ТНТ и «Пятница» — рост 18,5%, СТС 15%. «Пятый» и «Рен-ТВ», ТВ-3 — рост 13−11%.

На каналах «Россия 1», НТВ, «Домашний», «Звезда», «Россия 24», ТВЦ, «Че», «Мир», РБК, СТС Love, «Суббота», ТНТ4, «Телеканал-7», «ТК Санкт-Петербург», «Че», RUTV, TV1000, «TV1000 Русское кино», рост базовых ставок составил 3%

Наименьший рост базовой цены принес телеканал «Матч ТВ»: рост базовой ставки составил 1%. Также в 2023 году на телеканале не будут выделять пайм-тайм.

В городе Санкт-Петербург стал доступен к размещению телеканал «Ю», в Челябинске телеканал — ТНТ-4, в Новороссийске — телеканал «Россия 1».

Как отметили в Media Direction Group, конечная цена будет складываться из скидок за объем размещения, а также дополнительных скидок и бонусов. «Ситуация очень разная и индивидуальная по клиентам, цена будет меняться в зависимости от динамики бюджета рекламодателя, а также выходит ли он впервые на ТВ и готов ли заместить ушедшие западные бренды», — комментируют в группе.

Медиабаинг-директор офлайн АДВ Сергей Шуськов отметил, что на сегодняшний момент инфляция составила 20%. По его словам, в сегодняшних условиях это значимая цифра. Однако «поскольку показатель инфляции по стране в прошлом году составил 14%, а фактическая инфляция на ТВ при этом была не выше 5%, решение НРА уравновесить показатели вполне закономерно», подчеркнул он.