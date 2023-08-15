«ВкусВилл» открыл «Индилавку»

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» запустила новый онлайн-проект «Индилавка». Покупателям стал доступен ассортимент товаров из Индии с доставкой по Москве и области, Санкт-Петербургу, а также в сервисе «Доставка по всей России и СНГ» на сайте «ВкусВилла». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что «ВкусВилл» сотрудничает с официальным дистрибьютором, который «давно работает на российском рынке».

«Поставки регулярные, по морю, продукция поступает раз в месяц. Товары приезжают из таких регионов Индии, как Карнатака, Ассам, Уттаракханд, Силвасса, Гуджарат, Телангана, Раджастан. На текущей стадии развития проекта товары будут представлены под брендом производителя», — сказали в компании.

Концепцию и визуал айдентики для «Индилавки» разработала арт-директор «ВкусВилла» Елизавета Лапкина. У проекта появились свой логотип, фирменные цвета и маскот — воздушный синий слон. Компания уже подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Индилавка».

Как рассказали во «ВкусВилле», фирменный персонаж проекта — «будто бы скрученный из воздушных шариков» синий слон — словно зависает над землёй, подчёркивая концепцию айдентики, которая основана на образах медитации и отделении духовного опыта от материального мира. Слон имеет только один вариант визуализации — в фирменном синем цвете и используется только в одной позе.

«Слон отсылает нас к индийской тематике, но при этом имеет универсальный визуал, который уместен для ассортимента товаров из любых стран», — объяснили в компании.

Основные цвета лого — синий «индиго» и «индийский красный». Синий цвет в индийской культуре обозначает духовность, что оподчёркивает концепцию проекта, а так же ассоциируется с «людьми индиго», уточнили во «ВкусВилле».

«Индийский красный» ассоциируется со страной происхождения основного ассортимента проекта, а так же создаёт с синим цветом контрастную пару, усиливающую связь с Индией. Цветовая пара является единственным сочетанием для фирменного блока. В качестве фона используется цвет слоновой кости. Кроме того, существует ещё дополнительная палитра, которая используется во всех материалах проекта.

Фирменный шрифт проекта — Fira Sans. «Могут использоваться все начертания», отметили в компании.

Электра Электра, лидер проекта «Индилавка» во «ВкусВилле»: Проведя опрос среди наших покупателей, мы выяснили, что большая часть хотела бы видеть в каталоге «ВкусВилла» благовония, специи и сладости из Индии. При формировании ассортимента наши эксперты оценивали вкус, аромат и натуральность всех продуктов, чтобы покупатели получили лучшие дары Востока.

По данным опроса «ВкусВилла», 45% респондентов используют товары из Индии, 82% положительно относятся к индийской кухне и более 11% могут назвать индийские блюда в числе любимых. Самые популярные категории: благовония (21%), продукты (19%) и косметика (18%).

В конце 2022 года компания запустила проект «Индилавка» в тестовом периоде на 5 дарксторах сети. За полгода объёмы продаж индийских товаров выросли на 90%, поэтому команда приняла решение о масштабировании сервиса.

Сейчас в каталоге «Индилавки» представлено более 100 товаров. Ассортимент состоит из средств, которые лидеры проекта протестировали на себе и используют в повседневной жизни: благовония, ароматные специи, натуральная косметика и экзотические сладости.