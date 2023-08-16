Оборот в сфере рекламы и PR вырос на 45% во втором квартале 2023 года

Индекс здоровья российского бизнеса по итогам второго квартала 2023 года достиг максимального значения в период с 2019 по 2023 год — 69 баллов, выяснили hh.ru, банк «Точка» и аналитики сервиса Calltouch. Исследование есть в распоряжении Sostav.

Наиболее высокие темпы восстановления показали малые предприятия — рекордные 76 баллов. Положительная динамика числа обращений потенциальных клиентов наблюдается в 11-ти отраслях из 20-ти. Во втором квартале 2023 года бизнес смог не просто восстановить, но и увеличить поток клиентов.

Индекс растет в большинстве исследуемых отраслей — в 11-ти направлениях бизнеса из 20-ти. Наибольший прирост показала автомобильная отрасль (+22 балла) в связи с появлением на рынке большого количества новых брендов и развития рынка авто с пробегом. Также в топ самых динамично развивающихся сфер вошли туристическая отрасль (+7 баллов), благодаря развитию внутреннего туризма, и транспорт (+10 баллов) за счет преодоления зависимости от западных поставщиков и созданию новых логистических каналов.

Маркетинг: половина отраслей смогла выйти в плюс по числу клиентов

Самые высокие темпы прироста отмечены у рекламных и маркетинговых агентств (37%), в сфере связи и телекоммуникаций (22%) и у компаний, занимающихся охранной деятельностью (18%).

Обороты отечественного бизнеса во всех отраслях показывают положительную динамику при сравнении данных второго квартала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост оборота наблюдается в следующих категориях:

«Интернет-магазины», где рост составил 63% за счёт постоянно растущего интереса россиян к совершению онлайн-покупок;

«Реклама, СМИ, продвижение, полиграфия» — 45% из-за стремительно возросшего спроса на услуги после запрета привычных площадок для продвижения;

«Кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство» показали рост на 42% благодаря общей популяризации цифровых сервисов.

Быстрее всего восстанавливается средний бизнес, у которого число клиентов выросло на 22%, чуть медленнее — малый бизнес, где прирост составил 14%, и микробизнес — 9%.

Самой медленно восстанавливающейся отраслью (по объёму клиентского трафика) стали финансы, где количество уникальных заявок на оказание профильных услуг сократилось на треть за прошедший год.

Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch:



Количество потенциальных клиентов (лидов) малого бизнеса выросло на 14% — это говорит о том, что многие компании успешно перестроили свои маркетинговые стратегии после отключения части каналов и нашли эффективные инструменты для привлечения клиентов. Видим, что ситуация подтолкнула малый бизнес к более внимательному изучению и сегментации своей аудитории, а также точечной адаптации своих предложений для клиентов.

Финансы: рост оборотов во всех отраслях бизнеса

Обороты отечественного бизнеса во всех 20 анализируемых отраслях показывают положительную динамику при сравнении данных 2 квартала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост наблюдается в сфере интернет-коммерции — рост составляет 63% за счет постоянно растущего интереса россиян к совершению онлайн-покупок; в категории «Реклама, СМИ, продвижение, полиграфия» оборот вырос на 45% из-за стремительно возросшего спроса на услуги после запрета привычных площадок для продвижения; «Кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство» увеличился на 42% благодаря общей популяризации цифровых сервисов.

Евгения Евлютина, лидер направления «Электронный бизнес»: Мы в «Точке» не первый год наблюдаем рост популярности онлайн-торговли среди предпринимателей. Как правило, под интернет-продажами мы понимаем работу на маркетплейсах. Бизнесмены выбирают продажи на маркетплейсах сразу по нескольким причинам: прямой доступ к аудитории онлайн-площадки, непрерывный трафик покупателей, экономия на создании отдельного сайта с товарами и его продвижении.

По её словам, сейчас всё больше селлеров предпочитают не ограничиваться только одним маркетплейсом. Почти 30% от общего числа онлайн-продавцов присутствуют на двух и более площадках одновременно, что помогает увеличить обороты бизнеса.

Найм персонала: спрос бизнеса на специалистов продолжает расти

Число открытых вакансий в микробизнесе выросло на 54%, в малом — на 66%, в среднем — на 44%. По итогам второго квартала 2023 года, наибольший рост спроса на персонал наблюдается у микрокомпаний в таких отраслях, как общественная деятельность, в которой количество вакансий выросло на 103%, автомобильный бизнес рост составил 81% и машиностроение — 72%.

В малом бизнесе также кратный рост спроса на сотрудников зафиксирован у подрядчиков в машиностроении (11-кратный рост вакансий г/г), металлообработке (в 4,8 раз) и автомобильном бизнесе (более чем 4-кратный рост). Средний бизнес наиболее активно искал работников в следующих отраслях: общественная деятельность и туризм (в обоих рост вакансий в 2,5 раза г/г), тяжелое машиностроение (в 2 раза).

При сравнении медианы предлагаемой заработной платы зафиксирован рост:

в микробизнесе — на 11% с 53,4 тыс. руб. до 59,4 тыс. руб.;

в малом бизнесе — на 18% с 52,1 руб. до 61,4 тыс. руб.;

в среднем бизнесе — на 9% с 55,1 тыс. руб. до 60,2 тыс. руб.

Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru: Данные hh.ru показывают, что наиболее высокий рост спроса на сотрудников характерен для МСБ, чья деятельность связана с реальным сектором экономики. Именно подрядчики в отраслях «машиностроение» и «металлообработка», небольшие компании в автобизнесе сегодня выступают драйвером развития малого и среднего бизнеса. Вместе с этим, наибольшую численную потребность в кадрах сегодня, как и во всей экономике, испытывают компании строительного сектора, розничной торговли и ИТ.

Напомним, сервис «Авито Услуги» в своём исследовании сообщал, что спрос на услуги по рекламе и маркетингу для малого и среднего бизнеса вырос в 2,5 раза во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Темпы роста спроса на услуги по рекламе и маркетингу выросли на 153%. Наиболее показатель вырос в Екатеринбурге — на 243%, в Нижнем Новгороде он увеличился на 236%, в Новосибирске рост составил 204%, в Москве — 195%, в Санкт-Петербурге — на 182%. Ощутимые темпы роста спроса на услуги по созданию и продвижению сайтов аналитики отмечают в Омске, где он составил 327%, в Москве — 149%, Санкт-Петербурге — 148%, Новосибирске — 184% и Красноярске — 182%.