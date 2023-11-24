Реклама вошла в топ-3 самых быстрорастущих отраслей в третьем квартале

Представлен «Индекс здоровья российского бизнеса» за третий квартал этого года. В отчётном периоде наблюдается рост по отдельным сегментам экономики. Среди самых быстрорастущих отраслей — машиностроение, транспорт и реклама. Их индекс здоровья составил 62, 67 и 46 баллов соответственно. Индекс, подготовленный платформой Calltouch, банком «Точка» и сервисом hh.ru, есть в распоряжении Sostav.

Реклама — одна из самых чувствительных к изменениям в экономике отраслей, отметили составители индекса. Весной прошлого года эксперты прогнозировали падение отрасли до 70%.

Индекс здоровья бизнеса в сферы рекламы во втором квартале снизился на треть, до 39 баллов. Но предприниматели быстро адаптировались: по итогам третьего квартала индекс вырос на 7 баллов, до 46.

Восстановлению рекламного рынка способствовало появление новых брендов, возобновление работы части ушедших компаний и рост рекламных бюджетов. Кроме того, стали быстро развиваться альтернативные инструменты: инфлюенс-маркетинг, классифайды, ритейл-медиа, аудиореклама, реклама в онлайн-играх.

Развитие новых каналов стимулировало появление новых игроков на рынке рекламы, маркетинга и PR. В третьем квартале количество регистраций новых компаний превысило число ликвидаций в 1,8 раза. Количество обращений клиентов в рекламные агентства по итогам сентября выросло на 149%. Обороты компаний, работающих в сфере рекламы и маркетинга, увеличились на 12%.

Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch: 2022 год стал переломным для рекламного рынка: «сушились» бюджеты, многие каналы стали недоступны, потребительское поведение сильно изменилось. Приятно удивляет, насколько быстро и гибко отрасль адаптировалась к трансформациям. В 2023 году компании больше инвестируют в маркетинг, тестируют новые рекламные инструменты, тщательнее анализируют свою целевую аудиторию. Всё это не только драйвит рекламный рынок, но и стимулирует его игроков пересмотреть свой инвентарь.

Увеличение рекламного рынка сопровождается ростом объёмов найма. Число вакансий в третьем квартале возросло на 6% в среднем сегменте, на 9% — в малом бизнесе и на 14% — в микробизнесе. Кроме того, выросли медианные зарплаты специалистов в сфере PR, маркетинга, рекламы. По итогам сентября самый высокий рост зарплатного предложения был на микропредприятиях — плюс 16% год к году.

Российский рекламный рынок в 2024 году покажет рост, уверены эксперты крупнейших рекламных групп. Индустрия будет наращивать мощь за счёт финансов, e-commerce и розничной торговли.