Производитель водки «Пять озёр» и «Хаски» займётся импортозамещением виски

На российском рынке виски обостряется конкуренция за счёт выхода на рынок новых брендов и ухода крупных игроков. В частности, свои марки в категории готовится выпустить «Алкогольная сибирская группа» (АСГ, выпускает водку «Белая берёзка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять озёр») — компания ожидает поставок дистиллятов из Шотландии и Армении и собирается начать разлив в декабре. Свободная ниша на рынке составляет 1,5−2 млн дал, пишет «Коммерсантъ».

АСГ будет выпускать виски на заводе «Омсквинпром». В первом квартале 2023 года ожидаются поставки на рынок порядка 100 тыс. дал виски. Компания вложила более 100 млн руб. в расширение производства до 10,8 млн дал в год.

Виски из шотландских спиртов должен стоить около 1−1,2 тыс. руб., напиток среднего сегмента — 500−600 руб. за бутылку. Товарные знаки находятся в процессе регистрации и не разглашаются, передаёт издание.

АСГ поставляла на российский рынок шотландский виски компании Whyte & Mackay, однако после начала спецоперации на территории Украины крупные производители виски из Ирландии и США отказались отгружать свой товар в России.

За девять месяцев 2022 года в России было розлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство этих напитков увеличилось на 64,2% - с 3,12 млн дал.